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Вест Хэм – Лутон прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Вест Хэм - Лутон Таун прогноз Фото: premierleague.com / Автор неизвестен
Вест Хэм Вест Хэм
Премьер-лига Англия 11 мая 2024, 10:00 Вест Хэм - Лутон Таун
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Англия, London, Лондон
Лутон Таун Лутон Таун
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Вест Хэм
Коэф.: 1.85
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Один из поединков 37-го тура Английской Премьер-Лиги будет сыгран в Лондоне, где на "Олимпийском стадионе" сойдутся Вест Хэм и Лутон. Предлагаем вам прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Вест Хэм

"Молотобойцы" сделали ставку на еврокубки в концовке сезона, однако пройти леверкузенский Байер в рамках четвертьфинальной стадии Лиги Европы не смогли. При этом Вест Хэм потерял все шансы пробиться в еврокубки, ведь занимает только 9-е место в турнирной таблице, уступая командам из топ-6 семь очков.

В минувшее воскресенье "молотобойцы" проводили выездной матч против Челси, в котором проиграли с крупным счётом 0:5. В целом в крайних четырёх турах Вест Хэм проиграл трижды, однако при этом подставил подножку Ливерпулю, сыграв с "красными" вничью 2:2. В 18-ти домашних матчах Вест Хэм оформил шесть побед при 8-ми ничейных исходах и 4-х поражениях.

Лутон

«Шляпники» делают всё возможное, чтобы сохранить прописку в элитном английском дивизионе. При этом Лутон ещё зимой был в относительной безопасности, однако затем допустил ряд поражений и опустился в зону вылета. На минувших выходных Лутон проводил домашний матч против Эвертона, в котором сыграл в ничью 1:1.

Эта ничья продлила серию без побед, которая насчитывает уже четыре поединка. При этом сразу в трёх матчах на данном отрезке команда Роберта Оуэна проиграла. В пяти последних выездных матчах «шляпники» потерпели поражения. В целом же на выезде в 18-ти матчах Лутон оформил только две победы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Вест Хэм обыграл «шляпников» на выезде со счётом 2:1
  • Только в двух матчах из пяти сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • Последний раз команды встречались на поле Вест Хэма в начале 90-х годов, когда дважды сыграли вничью

Вест Хэм – Лутон прогноз

«Молотобойцы» даже в родных стенах не могут выиграть вот уже в пяти поединках кряду, однако стоит сказать, что и соперники были достаточно сильные. Считаем, что Вест Хэм возьмёт три очка в этом матче и наша ставка «Победа Вест Хэма» с коэффициентом 1.85.

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Прогноз на матч Победа Вест Хэм
Коэф.: 1.85
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