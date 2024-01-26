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Вест Бромвич – Вулверхэмптон прогноз и ставки на матч 28 января 2024

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Вест Бромвич - Вулверхэмптон прогноз
Вест Бромвич Вест Бромвич
Кубок Англии 28 янв 2024, 06:45 Вест Бромвич - Вулверхэмптон
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Англия, West Bromwich, Хоторнс
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Ничья
Коэф.: 3.54
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В 1/16 финала Кубка Англии Вест Бромвич дома сыграет против Вулверхэмптона. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Вест Бромвич

Вест Бромвич занимает пятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, которое позволяет играть в плей-офф за право повышения в классе. Команда Карлоса Корберана выиграла 3 из 5 последних матчей, но на выходных потерпела поражение от Норвича (0:2). В предыдущем раунде Кубка Англии Вест Бромвич переиграл скромный Олдершот (4:1) из пятой лиги.

Вулверхэмптон

Вулверхэмптон – 11-я команда английской Премьер-лиги. На выходных “волки” отобрали очки у Брайтона (0:0), а серия команды без поражений во всех турнирах длится уже 6 матчей. В 1/32 финала Кубка Англии Вулверхэмптон в двух матчах обыграл Брентфорд. Первая игра закончилась 1:1, а на своем поле команда Гари О'Нила выиграла 3:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Вест Бромвич выиграл только 1 из 10 последних матчей против Вулверхэмптона
  • В последних 8 розыгрышах Кубка Англии Вулверхэмптон вылетал от клубов Премьер-лиги
  • Суммарно команды сыграли друг против друга 93 матча. Преимущество по победам на стороне Вест Бромвича – 34:29

Прогноз на матч Вест Бромвич – Вулверхэмптон

Вест Бромвич в этом сезоне проиграл только 2 матча дома, и в последнее время набрал отличную форму. Думаем, в этой игре будет ничья и переигровка на поле Вулверхэмптона.

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Прогноз на матч Ничья
Коэф.: 3.54
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