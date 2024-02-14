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Вест Бромвич – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 16 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Вест Бромвич - Саутгемптон прогноз
Вест Бромвич Вест Бромвич
Чемпионшип Англия 16 фев 2024, 15:00 Вест Бромвич - Саутгемптон
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Англия, West Bromwich, Хоторнс
Саутгемптон Саутгемптон
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.77
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100%
1хБет 5.00
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В пятницу 16 февраля очередной 33-й тур Чемпионшипа откроет матч на арене "Хоторнс", где Вест Бромвич сыграет с Саутгемптоном. Предлагаем вашему вниманию прогноз на этот матч от наших экспертов.

Вест Бромвич

"Дрозды" занимают промежуточное пятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, однако выше прыгнуть Вест Бромвичу врядли удастся. Отставание от второго места, дающего прямую путёвку в элитный дивизион, составляет 14 очков. В последнем туре команда Карлоса Карберана принимала дома Кардифф и оформила победу со счётом 2:0. Эта победа стала второй в крайних трёх турах и продлила беспроигрышную серию "дроздов" до трёх матчей. При этом стоит отметить, что Вест Бромвич хорошо выглядит в обороне. Круче в этом плане только Лестер и Лидс. Что ещё важно, так это результаты команды Карлоса Карберана в родных стенах. В 16-ти матчах «дрозды» оформили 11 побед.

Саутгемптон

«Святые» ведут борьбу за вторую строчку и длительное время казалось, что подвинуть Саутгемптон будет непросто. Тем не менее, Лидс был иного мнения. На минувших выходных Саутгемптон на выезде уступил Бристоль Сити со счётом 1:3, причём по ходу поединка команда Рассела Мартина и вовсе проигрывала в три мяча. Эта потеря очков привела к тому, что Саутгемптон позволил себя обойти Лидсу. Отставание от «белых» теперь составляет два очка, тогда как самим «святым» на пятки наступает крепкий Ипсвич. На выезде Саутгемптон смотрится уверенно, в 16-ти матчах набрав 29 очков. С другой стороны, в крайних пяти выездах случилось две осечки – ничья с Норвичем и уже описанное поражение от Бристоль Сити.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Саутгемптон оформил победу со счётом 2:1
  • В крайних пяти личных встречах «святые» обыграли Вест Бромвич в четырёх случаях

Вест Бромвич – Саутгемптон прогноз

Саутгемптон идёт небольшим фаворитом у букмекеров. Победа «святых» оценивается коэфициентом 2.44. Считаем, что команда Рассела Мартина не позволит себе проиграть во втором выездном матче кряду, ведь это позволит ещё больше оторваться Лидсу. Наша ставка здесь «Победа Саутгемптона с форой (0)» с коэффициентом 1.77.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.77
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1хБет 5.00
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