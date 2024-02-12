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Вест Бромвич – Кардифф Сити прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Вест Бромвич - Кардифф Сити прогноз
Вест Бромвич Вест Бромвич
Чемпионшип Англия 13 фев 2024, 15:00 Вест Бромвич - Кардифф Сити
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Англия, West Bromwich, Хоторнс
Кардифф Сити Кардифф Сити
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.76
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100%
1хБет 5.00
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Целых семь встреч Чемпионшип запланировано на 13 февраля, наши эксперты подготовили свой прогноз на противостояние Вест Бромвич – Кардифф Сити.

Вест Бромвич

«Дрозды» идут пятыми в Чемпионшип, подняться выше будет сложно, так как отрыв от четвертого места составляет целых 11 очков. В последнем туре Вест Бромвич сыграл в гостях 2:2 в гостях с сильным Ипсвичем, соперник сравнял на 90+3 минуте, хозяева в том матче играли лучше, поэтому заслужили свой забитый мяч. Команда неплохо играет в обороне, меньше пропускают только Лестер и Лидс. Основная задача клуба, финишировать в топ-6, а потом бороться за путевку в элиту.

Кардифф Сити

Текущий сезон Кардифф проводит на уровне середняка, занимая 14-ю строчку в турнирной таблице. Отставание от топ-6 составляет семь баллов, хотя шансы на плей-офф сейчас выглядят призрачными. В последнем туре команда уступила на своем поле Престону со счетом 0:2, данное поражение стало третьим в четырех матчах. Клуб плотно застрял в середине, так как не может обрести стабильность.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В противостоянии первого круга Вест Бромвич одолел соперника в гостях со счетом 1:0.
  • На своем поле Вест Бромвич одержал 10 побед в 15 встречах, при этом было три ничьи и два поражения.
  • Кардифф играет в гостях с переменным успехом, но в последних четырех встречах удалось одержать три победы.

Вест Бромвич – Кардифф Сити Прогноз

Хозяева в этой паре котируются фаворитами, что выглядит логично, так как Вест Бромвич хорошо играет дома, а также находится выше в турнирной таблице. Кардифф может создать проблемы сопернику, оказав серьезное сопротивление. Перспективно здесь выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов, ожидаем закрытого футбола.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.76
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1хБет 5.00
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