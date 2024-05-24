Верона — Интер прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.76 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках 38-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Вероной и Интером. Встреча пройдет в воскресенье, 26 мая. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Верона

Нынешний сезон Верона с трудом может занести себе в актив. Однако главной цели команда все же добилась и в следующем сезоне будет тоже выступать в Серии А.

В матчах с прямыми конкурентами Верона выглядела неплохо, что подтверждают недавние победы над Удинезе и Салернитаной. В поединках против топовых команд подопечным Марко Барони невероятно сложно цепляться за очки. Также стоит отметить невысокую результативность «мастифов» - всего 36 голов в 37-ми матчах.

Интер

Подопечные Симоне Индзаги уже давно всеми мыслями в отпуске, ведь не имеют турнирной мотивации на заключительном этапе сезона. Они могут себе это позволить, заканчивая этот чемпионат в статусе 20-кратного чемпиона Италии.

В последних играх Интер выступает с переменным успехом. Матч против Сассуоло команда неожиданно проиграла, а в минувшем матче с Лацио спасла ничью на последних минутах. Между этими поединками был разгром Фрозиноне со счетом 5:0.

Интересные факты и личные встречи

Верона непременно забивает на своем поле в девяти матчах кряду.

Интер в этом году в выездных матчах ни разу не сыграл в ничью.

Верона не может обыграть Интер с 1992-го года.

Верона — Интер Прогноз

Обеим командам уже ничего не нужно в разрезе борьбы за места в турнирной таблице. Не думаю, что они побалуют болельщиков результативным футболом и поставлю на тотал меньше 3 голов.

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