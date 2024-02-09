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Вердер – Хайденхайм прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Вердер - Хайденхайм прогноз
Вердер Вердер
Бундеслига Германия 10 фев 2024, 09:30 Вердер - Хайденхайм
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- : -
Германия, Bremen, Везер
Хайденхайм Хайденхайм
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.7
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Среди изобилия субботних встреч мы обратили внимание на противостояние Вердер – Хайденхайм, прогноз на матч этих соперников опубликован на страницах нашего ресурса.

Вердер

Этот календарный год складывается для «музыкантов» очень хорошо, ведь команда еще не проигрывала после зимних каникул. В общей сложности Вердер не уступает уже семь встреч подряд в Бундеслиге, в последнем матче удалось обыграть в гостях Майнц со счетом 1:0, хотя соперник играл лучше. Команда в турнирной таблице идет девятой, отставание от топ-6 составляет пять очков. Бременцы явно на кураже, хотя далеко небезупречны в игровом плане.

Хайденхайм

Дебютанту понадобилось некоторое время для адаптации, но сейчас команда выглядит весьма солидно, занимая десятое место в Бундеслиге. Хайденхайм в последнем туре ничем не уступал дома грозной Боруссии Дортмунд, сыграв 0:0. Серия без поражения клуба тоже достигла семи матчей, так что футболисты наверняка находятся в хорошем расположении духа. С большой долей вероятности Хайденхайм выполнит основную задачу и задержится в элите, отрыв от зоны вылета составляет 9 очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге команды выдали веселый матч, Хайденхайм вел дома 2:0 после первого тайма, но Веред совершил камбэк, сравняв счет, после этого снова взялись за дело хозяева, которые вырвали победу – 4:2.
  • Соперники в очных противостояниях часто играют результативно, в последних четырех встречах, неизменно забивалось, как минимум три мяча.
  • Вердер выиграл три последних матча, а Хайденхайм на серии из четырех ничьих.

Вердер – Хайденхайм Прогноз

Нас ожидает противостояние середняков и прямых конкурентов, которые давно не проигрывали. Вердер котируется фаворитом за счет опыта, фактора своего поля, а также впечатляющей серии побед. Такая битва должна пройти на встречных курсах, где у обеих команд будет достаточно опасных моментов. Предлагаем сделать ставку на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.7
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