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Веллингтон Феникс – Мельбурн Виктори прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори прогноз
Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс
А-лига Австралия 19 янв 2024, 01:00 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори
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Австралия, Wellington, Sky Stadium
Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.67
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В матче 13-го тура австралийской А-Лиги лидер турнирной таблицы Веллингтон Феникс примет на своем поле одного из кандидатов на титул Мельбурн Виктори. Команды сойдутся в очном противостоянии 19 января 2024 года.

Веллингтон Феникс

В минувшем туре новоиспеченный лидер турнирной таблицы играл против Перт Глори и добыл победу со счетом 4:3. Теперь им предстоит настоящий экзамен в матче с прямым конкурентом на титул.

По итогам 12-ти сыгранных туров Веллингтон Феникс набрал 24 очка и столько же у Мельбурн Виктори, но у соперника худшая разница забитых и пропущенных мячей. В последних пяти матчах Веллингтон Феникс добыл три победы при одном поражении.

Веллингтон Феникс по праву считается одним из кандидатов на титул, хотя они регулярно пропускают даже в играх с более слабыми соперниками.

Мельбурн Виктори

Еще до последнего тура эта команда была лидером турнирной таблицы, но ничья с Центра Кост Маринерс откинула их на второе место.

Интересно, что Мельбурн Виктори остается единственной командой первенства, которая еще ни разу не проиграла в этом сезоне. По итогам 12-ти туров в их активе шесть побед и шесть ничейных матчей.

Мельбурн Виктори выглядит как претендент на титул, хотя регулярно этот коллектив дарит очки командам из нижней части турнирной таблицы.

История противостояния

Мельбурн Виктори не проигрывал в четырех последних очных противостояниях, добыв четыре победы.

Прогноз на матч Веллингтон Феникс — Мельбурн Виктори

Жду матч с обилием борьбы в центре поля. Веллингтон постарается повторить результативность предыдущего матча, но крепкая оборона Мельбурна может им помешать это сделать. Поставлю на тотал матча меньше 3.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.67
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