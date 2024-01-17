Веллингтон Феникс – Мельбурн Виктори прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года
В матче 13-го тура австралийской А-Лиги лидер турнирной таблицы Веллингтон Феникс примет на своем поле одного из кандидатов на титул Мельбурн Виктори. Команды сойдутся в очном противостоянии 19 января 2024 года.
Веллингтон Феникс
В минувшем туре новоиспеченный лидер турнирной таблицы играл против Перт Глори и добыл победу со счетом 4:3. Теперь им предстоит настоящий экзамен в матче с прямым конкурентом на титул.
По итогам 12-ти сыгранных туров Веллингтон Феникс набрал 24 очка и столько же у Мельбурн Виктори, но у соперника худшая разница забитых и пропущенных мячей. В последних пяти матчах Веллингтон Феникс добыл три победы при одном поражении.
Веллингтон Феникс по праву считается одним из кандидатов на титул, хотя они регулярно пропускают даже в играх с более слабыми соперниками.
Мельбурн Виктори
Еще до последнего тура эта команда была лидером турнирной таблицы, но ничья с Центра Кост Маринерс откинула их на второе место.
Интересно, что Мельбурн Виктори остается единственной командой первенства, которая еще ни разу не проиграла в этом сезоне. По итогам 12-ти туров в их активе шесть побед и шесть ничейных матчей.
Мельбурн Виктори выглядит как претендент на титул, хотя регулярно этот коллектив дарит очки командам из нижней части турнирной таблицы.
История противостояния
Мельбурн Виктори не проигрывал в четырех последних очных противостояниях, добыв четыре победы.
Прогноз на матч Веллингтон Феникс — Мельбурн Виктори
Жду матч с обилием борьбы в центре поля. Веллингтон постарается повторить результативность предыдущего матча, но крепкая оборона Мельбурна может им помешать это сделать. Поставлю на тотал матча меньше 3.
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