Вегас Голден Найтс — Миннесота Уайлд прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 6.5 Коэф.: 1.61 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между Вегасом и Миннесотой. Встреча пройдет в ночь на вторник, 13 февраля. Начало игры запланировано на 04:00 по центрально европейскому времени.

Вегас Голден Найтс

Действующий победитель Кубка Стэнли начал превосходно и новый сезон. Однако со временем Голден Найтс немного сбавили темп и откатились на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент выход в плей-офф кажется уже решенной задачей, ведь вряд ли Вегас способен растерять свое преимущество.

Миннесота Уайлд

Миннесота в трех предыдущих сезонах неизменно покидала розыгрыш Кубка Стэнли сразу в первом раунде, а в текущем регулярном чемпионате переживает не лучшее время. В отличие от прошлых лет команда пока далека от идеальной формы и не входит в число претендентов на попадание в плей-офф. С другой стороны отставание не критично и Матс Цукаррелло с Кириллом Капризовым точно попробуют вывести свою команду в число восьми лучших клубов конференции.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Вегас выиграл четыре последних домашних матча.

Миннесота минимально победила в двух последних поединках.

Три предыдущие личные встречи остались за хоккеистами Голден Найтс.

Вегас Голден Найтс — Миннесота Уайлд Прогноз

Обе команды в последних матчах ограничиваются 2-3 забитыми голами. Думаю, что в этой игре результативность будет такой же и поставлю на тотал меньше 6.5.

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