Вашингтон Кэпиталз — Нью-Джерси Дэвилз прогноз и ставки на матч 21 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 5.5 Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между Вашингтоном и Нью-Джерси. Встреча пройдет в столице США в ночь на среду, 21 февраля. Начало игры запланировано на 01:00 по центрально европейскому времени.

Вашингтон Кэпиталз

Кэпиталз в текущем сезоне не выглядит командой, которая точно способна выиграть борьбу за место в плей-офф. По итогам 53-х матчей столичная команда добилась 24-х побед и имеет в своем активе 56 очков. Подобные результаты позволяют занимать 11-е место в таблице Восточной конференции и оставляют шансы на борьбу за выход в плей-офф Кубка Стэнли.

У Вашингтона имеются проблемы с составом. Никлас Бекстрем травмирован, а Евгений Кузнецов продолжает реабилитацию после проблем с кокаином.

Нью-Джерси Дэвилз

Команда, как и ее следующий соперник, ведет отчаянную борьбу за выход в плей-офф, однако пока располагается на девятой позиции. Отставание от восьмого места всего два очка, а до конца регулярного чемпионата еще достаточно поединков, поэтому вся борьба еще впереди.

В этом матче Дэвилз не помогут сразу пять игроков, в том числе вратарь Витек Ванечек. Однако в хорошей форме находится лидер команды Еспер Братт, на счету которого уже 58 очков по системе гол+пас.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Кэпиталз проиграли три последних домашних поединка.

Нью-Джерси победили только в одном поединке из четырех предыдущих на выезде.

В текущем сезоне команды встречались уже трижды. Пока побеждают исключительно гости: 2:1 в пользу столичной команды.

Вашингтон Кэпиталз — Нью-Джерси Дэвилз Прогноз

Команды в матчах между собой показывают достаточно результативные хоккей, поэтому есть основания считать, что и в этой игре будет много забитых голов. Моя ставка — тотал больше 5.5.

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