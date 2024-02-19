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Вашингтон Кэпиталз — Нью-Джерси Дэвилз прогноз и ставки на матч 21 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз прогноз
Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кэпиталз
НХЛ 20 фев 2024, 18:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз
Вашингтон , Capital One Arena
Нью-Джерси Дэвилз Нью-Джерси Дэвилз
Прогноз на матч Тотал больше 5.5
Коэф.: 1.6
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В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между Вашингтоном и Нью-Джерси. Встреча пройдет в столице США в ночь на среду, 21 февраля. Начало игры запланировано на 01:00 по центрально европейскому времени.

Вашингтон Кэпиталз

Кэпиталз в текущем сезоне не выглядит командой, которая точно способна выиграть борьбу за место в плей-офф. По итогам 53-х матчей столичная команда добилась 24-х побед и имеет в своем активе 56 очков. Подобные результаты позволяют занимать 11-е место в таблице Восточной конференции и оставляют шансы на борьбу за выход в плей-офф Кубка Стэнли.

У Вашингтона имеются проблемы с составом. Никлас Бекстрем травмирован, а Евгений Кузнецов продолжает реабилитацию после проблем с кокаином.

Нью-Джерси Дэвилз

Команда, как и ее следующий соперник, ведет отчаянную борьбу за выход в плей-офф, однако пока располагается на девятой позиции. Отставание от восьмого места всего два очка, а до конца регулярного чемпионата еще достаточно поединков, поэтому вся борьба еще впереди.

В этом матче Дэвилз не помогут сразу пять игроков, в том числе вратарь Витек Ванечек. Однако в хорошей форме находится лидер команды Еспер Братт, на счету которого уже 58 очков по системе гол+пас.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Кэпиталз проиграли три последних домашних поединка.
  • Нью-Джерси победили только в одном поединке из четырех предыдущих на выезде.
  • В текущем сезоне команды встречались уже трижды. Пока побеждают исключительно гости: 2:1 в пользу столичной команды.

Вашингтон Кэпиталз — Нью-Джерси Дэвилз Прогноз

Команды в матчах между собой показывают достаточно результативные хоккей, поэтому есть основания считать, что и в этой игре будет много забитых голов. Моя ставка — тотал больше 5.5.

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Прогноз на матч Тотал больше 5.5
Коэф.: 1.6
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