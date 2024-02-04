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Вашингтон Кэпиталс — Монреаль Канадиенс прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Вашингтон Кэпиталс - Монреаль Канадиенс прогноз
Вашингтон Кэпиталс Вашингтон Кэпиталс
НХЛ Сегодня, 18:00 Вашингтон Кэпиталс - Монреаль Канадиенс
Вашингтон , Capital One Arena
Монреаль Канадиенс Монреаль Канадиенс
Прогноз на матч Монреаль Канадиенс не проиграет
Коэф.: 1.85
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В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между Вашингтоном и Монреалем. Встреча пройдет в ночь на среду, 7 февраля. Начало игры запланировано на 01:00 по центрально европейскому времени.

Вашингтон Кэпиталс

После провального старта команда стала показывать стабильно хорошие результаты и даже показалось, что будет одним из главных претендентов на выход в плей-офф. Однако в последнее время результаты пошли на спад, а капитан и лидер Вашингтона Александр Овечкин напоминает лишь бледную тень себя.

До зоны плей-офф не так далеко, но результаты надо исправлять уже, иначе может быть слишком поздно. 115 заброшенных Вашингтоном шайб — это с отрывом худший показатель среди команд Восточной конференции.

Монреаль Канадиенс

Ситуация Монреаля чем-то напоминает положение Кэпиталс, однако выглядит еще плачевнее. В оставшихся матчах регулярного сезона невероятно тяжело будет вести борьбу за выход в плей-офф, но шансы пока остаются. Канадиенс не выглядят обреченными как Оттава или Коламбус, но и положительными результатами похвастаться не могут.

Лидером команды со скромным показателем в 42 очка по системе гол+пас является Ник Сузуки.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Вашингтон идет на серии из четырех поражений подряд.
  • Монреаль выиграл только два матча из последних девяти на выезде.
  • В последних четырех личных встречах этих команд побеждают хозяева.

Вашингтон Кэпиталс — Монреаль Канадиенс Прогноз

Учитывая плохую форму Кэпиталс, считаю, что гости будут иметь неплохие шансы на победу. Хоть хозяева и считаются фаворитом, полагаю, что победить они не смогут.

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Прогноз на матч Монреаль Канадиенс не проиграет
Коэф.: 1.85
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