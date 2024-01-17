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Главная Прогнозы Варвара Грачова – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Варвара Грачова – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Варвара Грачова - Даяна Ястремская прогноз
Варвара Грачова Варвара Грачова
Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 23:30 Варвара Грачова - Даяна Ястремская
Мельбурн, Мельбурн Парк
Даяна Ястремская Даяна Ястремская
Прогноз на матч Победа Даяна Ястремская
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В рамках второго кругаAustralianopen, свою встречу проведут Варвара Грачова – Даяна Ястремская прогноз на матч этих соперниц составлен нашими специалистами.

Варвара Грачова

В это году Грачова в рамках подготовки к мэйджоры сыграла в двух турнирах, в Окленде дошла до четвертьфинала, уступив там без шансов будущей победительнице Кори Гауфф – 1:6, 1:6. Потом был турнир в Хобарте и поражение в 1/8 финала от голландки Аранчи Рус. С 2023 года спортсменка играет под французским флагом, а до этого значилась россиянкой. В первом круге теннисистка одолела бельгийку Янинк Викмайер – 6:3, 6:4. Грачовой 23 года, она занимает 39-ю строчку в мировом рейтинге.

Даяна Ястремская

Украинская теннисистка пытается сделать рестарт карьеры, ведь в свое время ее считали весьма перспективной. Сейчас Ястремской 23 года, она является 93-й ракеткой мира и однозначно способна на большее. На этом турнире спортсменка выиграла три матча квалификации, причем все со счетом 2:1, а в первом круге основной сетки разгромила седьмую ракетку мира Маркету Вондроушову – 6:1, 6:2. Будет интересно посмотреть, так ли хороша украинка или просто у чешки был неудачный день.

Статистика очных встреч

Спортсменки ровесницы, хотя между собой на взрослом уровне никогда не играли.

Прогноз на матч Варвара Грачова – Даяна Ястремская

Встречаются молодые теннисистки, которые дальше третьего круга наAustralianopenне заходили, так что у них есть возможность, как минимум повторить свой рекорд, в случае победы. Фаворита в этой паре нет, но мы отдадим небольшой перевес Ястремской, хоть она и ниже в рейтинге. Когда украинка в форме, она на многое способна, что она и показала в первом круге. Рискнем зарядить на чистую победу Ястремской.

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Прогноз на матч Победа Даяна Ястремская
Коэф.: 1.8
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