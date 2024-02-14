Ванкувер Кэнакс — Детройт Ред Уингз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 7 Коэф.: 1.55 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между Ванкувером и Детройтом. Встреча пройдет в Канаде в ночь на пятницу, 16 февраля. Начало игры запланировано на 04:00 по центрально европейскому времени.

Ванкувер Кэнакс

Если учитывать количество набранных очков, то Кэнакс прямо сейчас являются лучшей командой лиги по этому показателю. 78 баллов позволяют с отрывом лидировать в турнирной таблице Западной конференции.

Также стоит отметить, что лишь Колорадо Эвеланш забросили больше шайб в ворота соперников, нежели хоккеисты из Ванкувера. Больше других в этом плане преуспели Элиас Петтерссон и Ти Джей Миллер, в активе которых по 69 очков по системе гол+пас.

Детройт Ред Уингз

«Красные крылья» немного сдали в плане результатов в последнее время. Однако стартового задела пока хватает для того, чтобы занимать восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф.

До завершения регулярного сезона еще 30 матчей и Детройт точно до последнего будет претендовать на попадание в плей-офф Кубка Стэнли. Лучшим на льду в составе Ред Уингз на данный момент является Дилан Ларкин.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ванкувер в последних шести домашних матчах потерпел всего одно поражение, и то в овертайме.

Детройт проиграл два предыдущих гостевых поединка.

В последних пяти очных поединках победу праздновали хоккеисты Ред Уингз.

Ванкувер Кэнакс — Детройт Ред Уингз Прогноз

От этого поединка стоит ожидать интересной борьбы. Ванкувер здорово играет в текущем сезоне, но статистика очных матчей в пользу гостей. Ставить предлагаю на тотал меньше 7 голов.

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