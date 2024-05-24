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Вальядолид – Вильярреал В прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Вальядолид - Вильярреал В прогноз DAZN
Вальядолид Вальядолид
Сегунда Дивизион Испания 26 мая 2024, 12:30 Вальядолид - Вильярреал В
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Испания, Valladolid, Хосе Соррилья
Вильярреал В Вильярреал В
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.68
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В воскресенье, 26 мая, в матче 41-го тура Сегунды Вальядолид дома сыграет против Вильярреала В. Начало матча в 18:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Вальядолид

Заявление легендарного Роналдо о продаже клуба никак не повлияли на результаты и амбиции Вальядолида. “Бело-фиолетовые” занимают второе место и продолжают бороться за прямое повышение в Ла Лигу. От лидирующего Леганеса Вальядолид отстал на два очка, а вот отрыв от Эйбара составляет лишь 1 очко. В заключительных двух тураъ именно эти две команды решат между собой, кто из них выйдет в Ла Лигу, а кто будет играть плей-офф.

Положение Вальядолида было бы значительно лучше, если бы не ничьи против Алькоркона (1:1) и Эспаньола (0:0) в двух последних матчах. Серия Вальядолида без поражений насчитывает уже 9 матчей.

Вильярреал В

Вторая команда Вильярреала занимает последнее место в Сегунде, а чтобы иметь шансы на спасение ей нужно исключительно побеждать в данном матче. Но и это не спасет, если конкуренты будут набирать по три очка. От спасительного 18 места Вильярреал В отделяет аж 5 очков.

В предыдушем туре Вильярреал В сыграл вничью 1:1 против Альбасете, но этого были два поражения – против Аморебьеты (0:2) и Леванте (0:3). По сути, именно эти три результата поставили крест на надеждах Вильярреала В на спасение.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 20-м туре текущего сезона Вильярреал В неожиданно переиграл Вальядолид 1:0.
  • Эта игра будет шестой в истории между данными командами. Вальядолид выиграл 3 раза, а Вильярреал В – 2.

Прогноз на матч Вальядолид – Вильярреал В

Ожидаю от этого матча не только победы Вальядолида, но и большого количества голов. Моя ставка – ТБ2,5.

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