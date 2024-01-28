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Вальядолид – Расинг прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Вальядолид - Расинг прогноз
Вальядолид Вальядолид
Сегунда Дивизион Испания 29 янв 2024, 14:30 Вальядолид - Расинг
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Испания, Valladolid, Хосе Соррилья
Расинг Расинг
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.8
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100%
1хБет 5.00
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На 29 января запланирована одна встреча в рамках Сегундо, речь идет о противостоянии Вальядолид – Расинг, прогноз на встречу этих команд можно прочитать на страницах нашего ресурса.

Вальядолид

Перед началом сезона, Вальядолид наверняка ставил перед собой задачу вернуться в Примеру, но команда показывает нестабильные результаты, из-за этого повышение в классе может отложиться. Клуб идет только девятым в Сегундо, отставание от топ-6 всего одно очко, при этом большинство конкурентов уже провели встречи этого тура. Победа в этом матче позволит вернуться в шестерку, и даже сократить отставание от второй позиции до двух очков. В последнем туре Вальядолид расписал мировую с Эльче в гостях, продолжив до четырех матчей серию без побед, до этого было три поражения.

Расинг

Не выдает яркого сезона и Расинг, который занимает сейчас скромное 11-е место, отставание от шестерки составляет 4 очка, так что еще можно побороться за место в зоне плей-офф. В последнем туре команда уступила дома Картахене со счетом 0:2, это поражение стало вторым подряд. Расинг не может похвастаться хорошей формой, так как одержал всего одну победу в шести встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Вальядолид не забивает в последних четыре встречах чемпионата.
  • Битва первого круга завершилась выездной победой Вальядолида со счетом 3:2, с решающим голом на 90+2 минуте.
  • Расинг выиграл только 2 матча из 11 в гостях.

Вальядолид – Расинг Прогноз

Букмекеры считают Вальядолид фаворитом этой пары, даже с учетом провальной серии команды. Расинг тоже не на ходу, так что соперники не способны показать свой лучший футбол. Первая очная встреча в чемпионате была результативной, на этот раз мы ожидаем иной картины, ставим на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.8
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