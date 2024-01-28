Вальядолид – Расинг прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.8 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

На 29 января запланирована одна встреча в рамках Сегундо, речь идет о противостоянии Вальядолид – Расинг, прогноз на встречу этих команд можно прочитать на страницах нашего ресурса.

Вальядолид

Перед началом сезона, Вальядолид наверняка ставил перед собой задачу вернуться в Примеру, но команда показывает нестабильные результаты, из-за этого повышение в классе может отложиться. Клуб идет только девятым в Сегундо, отставание от топ-6 всего одно очко, при этом большинство конкурентов уже провели встречи этого тура. Победа в этом матче позволит вернуться в шестерку, и даже сократить отставание от второй позиции до двух очков. В последнем туре Вальядолид расписал мировую с Эльче в гостях, продолжив до четырех матчей серию без побед, до этого было три поражения.

Расинг

Не выдает яркого сезона и Расинг, который занимает сейчас скромное 11-е место, отставание от шестерки составляет 4 очка, так что еще можно побороться за место в зоне плей-офф. В последнем туре команда уступила дома Картахене со счетом 0:2, это поражение стало вторым подряд. Расинг не может похвастаться хорошей формой, так как одержал всего одну победу в шести встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Вальядолид не забивает в последних четыре встречах чемпионата.

Битва первого круга завершилась выездной победой Вальядолида со счетом 3:2, с решающим голом на 90+2 минуте.

Расинг выиграл только 2 матча из 11 в гостях.

Вальядолид – Расинг Прогноз

Букмекеры считают Вальядолид фаворитом этой пары, даже с учетом провальной серии команды. Расинг тоже не на ходу, так что соперники не способны показать свой лучший футбол. Первая очная встреча в чемпионате была результативной, на этот раз мы ожидаем иной картины, ставим на тотал меньше 2,5 голов.

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