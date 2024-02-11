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Вальядолид – Альбасете прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Вальядолид - Альбасете прогноз
Вальядолид Вальядолид
Сегунда Дивизион Испания 12 фев 2024, 14:30 Вальядолид - Альбасете
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- : -
Испания, Valladolid, Хосе Соррилья
Альбасете Альбасете
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Вальядолид
Коэф.: 1.93
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12 февраля свою встречу в рамках Сегундо проведут Вальядолид – Альбасете, прогноз на матч этих соперников читайте на нашем ресурсе.

Вальядолид

В этом сезоне Вальядолид не может похвастаться высоким уровнем стабильности, хотя идет шестым в Сегундо, такая позиция оставляет шансы бороться за повышение в классе. Команда в последнем туре расписала скучную нулевую ничью в гостях с лидером Леганесом, соперники на двоих нанесли всего один удар в створ ворот. Вальядолид находится на серии из трех матчей без поражений, за этот период удалось набрать 5 очков.

Альбасете

Для Альбасете сезон складывается не лучшим образом, команда находится на 20-м месте, рискую покинуть Сегундо, так как это зона вылета. Отставание от спасительной 18-й строчки составляет два очка, при этом есть игра в запасе. Иными словами, победа в предстоящей битве позволит выбраться из опасной зоны. Команда сейчас находится в плохой форме, ведь не побеждает в шести встречах кряду, набрав всего два очка за этот период. В последнем туре Альбасете дома расписал мировую против Картахены – 1:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Противостояние первого круга завершилось домашней победой Альбасете со счетом 2:0.
  • Вальядолид хорошо играет дома, 8 побед в 12 встречах, при этом было два поражения и две ничьи.
  • Альбасете одержал всего одну победу в 12 встречах, клуб 8 раз проиграл и трижды сыграл вничью.

Вальядолид – Альбасете Прогноз

Хозяева в этой паре котируются небольшими фаворитами, Вальядолид выше в турнирной таблице и играет дома. Как мы уже писали, Альбасете неважно играет в гостях, поэтому будет сложно зацепиться за очки. Сегунда непредсказуемый турнир, но мы все-таки рискнем сделать ставку на чистую победу хозяев поля.

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Прогноз на матч Победа Вальядолид
Коэф.: 1.93
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