Валенсия - Олимпиакос прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Валенсия Коэф.: 2 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В среду, 8 февраля, продолжаются матчи баскетбольной Евролиги. Валенсия на своей площадке сыграет против Олимпиакоса. Матч начнется в 20:30 по центральноевропейскому времени.

Читайте также: Олимпия Милан — Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года

Валенсия

Валенсия идет на восьмой строчке Евролиги. В активе испанской команды 26 очков после 25 матчей - 13 побед и 12 поражений. В крайних пяти играх Валенсия одержала три победы и дважды проиграла. На внутренней арене команда идет на пятом месте и имеет 26 очков после 21 матча.

Олимпиакос

Греческая команда на одну строчку выше, чем Валенсия. Олимпиакос на седьмом месте, 28 очков в 25 матчах: 14 побед и 11 поражением. В последних пяти матчах Олимпиакос одержал четыре победы и однажды проиграли. В Греции Олимпиакос занимает второе место и в 17 матчах победили 15 раз.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В нынешнем сезоне Евролиги Валенсия обыграла Олимпиакос на выезде со счетом 63:56.

В пяти последних очных играх Валенсия обыгрывала Олимпиакос четыре раза и однажды проиграла.

Олимпиакос имеет победную серии из четырех матчей.

Валенсия - Олимпиакос прогноз

Этот матч между Валенсией и Олимпиакосом является очень важным для обоих коллективов. Команды являются соседями в турнирной таблице и Валенсия будет пытаться догнать Олимпиакос. Несмотря на очные встречи команд и мотивацию, то сделаю ставку на победу испанской команды за 2.0.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram