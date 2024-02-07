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Валенсия - Олимпиакос прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Валенсия - Олимпиакос прогноз
Валенсия Валенсия
Евролига 08 фев 2024, 13:30 Валенсия - Олимпиакос
Валенсия, Арена «Фуэнте Сан Луис»
Олимпиакос Олимпиакос
Прогноз на матч Победа Валенсия
Коэф.: 2
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В среду, 8 февраля, продолжаются матчи баскетбольной Евролиги. Валенсия на своей площадке сыграет против Олимпиакоса. Матч начнется в 20:30 по центральноевропейскому времени.

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Валенсия

Валенсия идет на восьмой строчке Евролиги. В активе испанской команды 26 очков после 25 матчей - 13 побед и 12 поражений. В крайних пяти играх Валенсия одержала три победы и дважды проиграла. На внутренней арене команда идет на пятом месте и имеет 26 очков после 21 матча.

Олимпиакос

Греческая команда на одну строчку выше, чем Валенсия. Олимпиакос на седьмом месте, 28 очков в 25 матчах: 14 побед и 11 поражением. В последних пяти матчах Олимпиакос одержал четыре победы и однажды проиграли. В Греции Олимпиакос занимает второе место и в 17 матчах победили 15 раз.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В нынешнем сезоне Евролиги Валенсия обыграла Олимпиакос на выезде со счетом 63:56.
  • В пяти последних очных играх Валенсия обыгрывала Олимпиакос четыре раза и однажды проиграла.
  • Олимпиакос имеет победную серии из четырех матчей.

Валенсия - Олимпиакос прогноз

Этот матч между Валенсией и Олимпиакосом является очень важным для обоих коллективов. Команды являются соседями в турнирной таблице и Валенсия будет пытаться догнать Олимпиакос. Несмотря на очные встречи команд и мотивацию, то сделаю ставку на победу испанской команды за 2.0.

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Прогноз на матч Победа Валенсия
Коэф.: 2
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