Украина — Аргентина прогноз и ставки на матч 30 июля 2024 года
В рамках Олимпийского футбольного турнира состоится поединок между сборными Украины и Аргентины. Встреча пройдет в Лионе во вторник, 30 июля. Начало игры запланировано на 17:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
Украина
Украинская команда провалилась в первой игре на текущей Олимпиаде. Подопечные Руслана Ротаня неожиданно уступили сборной Ирака, однако сумели выровнять ситуацию в прошлом поединке против Марокко.
Украинцы продемонстрировали характер и смогли вырвать важнейшую победу уже в компенсированное время. Примечательно, что половину второго тайма команда играла в меньшинстве после удаления Салюка.
Аргентина
Аргентинцы в статусе одного из главных претендентов на Олимпийское золото громко провалились в стартовой игре против Марокко. Скандальный матч завел аргентинских звезд и поединок против Ирака расставил все на свои места.
Турнирное положение в группе после двух матчей обязывает подопечные Маскерано брать три очка в заключительной игре, но соперник тоже будет мотивирован.
Интересные факты и личные встречи
- Последние две игры с участием украинской сборной закончились с одинаковым счетом 2:1.
- Аргентина не пропустила лишь раз в последних 8 матчах на Олимпийских играх.
- Команды на подобном уровне между собой ранее не встречались.
Украина - Аргентина Прогноз
Обеим командам нужна победа, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф и не зависеть от результата параллельного матча. Полагаю, что мастерство и опыт возьмут свое и поставлю на победу аргентинской сборной.
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