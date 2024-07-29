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Dailysports Прогнозы Украина — Аргентина прогноз и ставки на матч 30 июля 2024 года

Украина — Аргентина прогноз и ставки на матч 30 июля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Украина U23 - Аргентина U23 прогноз Фото: livesport/ Автор неизвестен
Украина U23 Украина U23
Олимпийский футбольный турнир Вчера, 11:00 Украина U23 - Аргентина U23
Завершен
0 : 2
Международные, Lyon, Групама
Аргентина U23 Аргентина U23
47’
Тиаго Альмада
90 + 1’
Claudio Echeverri
Обзор Детали матча Составы Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Аргентина U23
Коэф.: 1.61
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В рамках Олимпийского футбольного турнира состоится поединок между сборными Украины и Аргентины. Встреча пройдет в Лионе во вторник, 30 июля. Начало игры запланировано на 17:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Украина

Украинская команда провалилась в первой игре на текущей Олимпиаде. Подопечные Руслана Ротаня неожиданно уступили сборной Ирака, однако сумели выровнять ситуацию в прошлом поединке против Марокко.

Украинцы продемонстрировали характер и смогли вырвать важнейшую победу уже в компенсированное время. Примечательно, что половину второго тайма команда играла в меньшинстве после удаления Салюка.

Аргентина

Аргентинцы в статусе одного из главных претендентов на Олимпийское золото громко провалились в стартовой игре против Марокко. Скандальный матч завел аргентинских звезд и поединок против Ирака расставил все на свои места.

Турнирное положение в группе после двух матчей обязывает подопечные Маскерано брать три очка в заключительной игре, но соперник тоже будет мотивирован.

Интересные факты и личные встречи

  • Последние две игры с участием украинской сборной закончились с одинаковым счетом 2:1.
  • Аргентина не пропустила лишь раз в последних 8 матчах на Олимпийских играх.
  • Команды на подобном уровне между собой ранее не встречались.

Украина - Аргентина Прогноз

Обеим командам нужна победа, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф и не зависеть от результата параллельного матча. Полагаю, что мастерство и опыт возьмут свое и поставлю на победу аргентинской сборной.

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Прогноз на матч Победа Аргентина U23
Коэф.: 1.61
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