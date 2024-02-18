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Удинезе – Кальяри прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Удинезе - Кальяри прогноз
Удинезе Удинезе
Серия А Италия Сегодня, 09:00 Удинезе - Кальяри
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Италия, Udine, Фриули
Кальяри Кальяри
Обзор Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.81
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В рамках 25 тура итальянского чемпионата, свою встречу проведут Удинезе – Кальяри, эксклюзивный прогноз на это событие опубликован на страницах нашего ресурса.

Удинезе

Фриульцам сложно завоевать симпатии нейтральных болельщиков, команда давно играет скучно, а в этом сезоне такой стиль еще и не очень эффективен. Удинезе идет 15-м в чемпионате, отрыв от опасной зоны составляет всего два очка. В последнем туре команда одержала сенсационную и очень важную выездную победу над мощным Ювентусом со счетом 1:0, так клуб прервал серию неудач из пяти матчей.

Кальяри

Сардинцы только вернулись в элиту после годичного отсутствия, дела идут неважно, так как команда занимает предпоследнюю строчку, отставание от проходимого 17-го места составляет два очка. В последнем туре Кальяри уступил в родных стенах Лацио со счетом 1:3, данное поражение стало четвертым подряд в чемпионате. Борьба за выживание впереди, так как конкуренты идут плотно, команде надо улучшить свою игру в обороне, 45 пропущенных мячей в 24 играх это много.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды в первом круге расписали нулевую ничью, кроме этого, соперники пересекались и в Кубке Италии, тогда их встреча в основное время завершилась 1:1 на поле Удинезе, а в овертайме победу вырвал Кальяри.
  • У Удинезе только одна победа дома в этом сезоне, при этом было 7 ничьих и 4 поражения.
  • Кальяри катастрофически играет на выезде, 9 поражений и три ничьи.

Удинезе – Кальяри Прогноз

Обратим внимание на тот факт, что между собой сыграют прямые конкуренты, так как их разделяет всего 4 очка в турнирной таблице. Хозяева котируются фаворитами, хотя мы ждем игры на три результата, любая мелочь может повлиять на исход встречи. Мы ожидаем большого количества борьбы и минимум опасных моментов, ставим на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.81
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