Удастся ли Шерифу вернуться в игру? Прогноз на матч Эльфсборг - Шериф

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.77 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

Один из поединков в рамках квалификации Лиги Европы состоится в четверг в Буросе, где на «Бурос-Арене» Эльфсборг примет молдавский Шериф. В первом матче этих команд в Тирасполе Шериф уступил со счётом 1:2. Удастся ли «жёлто-чёрным» вернуть интригу в этом матче? Предлагаем прогноз на этот поединок от команды экспертов Dailysports.

Эльфсборг

«Жёлтые» финишировали на второй строчке в прошлом сезоне. При этом в 30-ти поединках Эльфсборг набрал ровно столько же очков, сколько и Мальмё, однако уступил золотые медали по дополнительным показателям. А вот в текущем розыгрыше чемпионата Швеции «элегантные» откровенно не впечатляют и занимают сейчас только седьмое место.

В 17-ти поединках Эльфсборг набрал 25-ть очков, оформив 8-мь побед при 8-ми поражениях. От первой строчки команду отделяет 13-ть очков. К ответному матчу против Шерифа команда подходит после домашнего поражения от Юргордена со счётом 1:2. Напомним также, что на предыдущей стадии квалификации Лиги Европы шведы дважды уверенно обыграли кипрский Пафос.

Шериф

«Жёлто-чёрные» по праву считаются сильнейшим клубом Молдовы, ведь на счету команды 21 чемпионский титул. Однако любая серия рано или поздно заканчивается. В прошлом сезоне Шериф финишировал лишь на второй строчке, уступив Петрокубу сразу шесть очков. В рамках Чемпионшипа Шериф оформил пять побед при двух поражениях.

На предыдущей стадии Лиги Европы команда Юрия Гуры противостояли азербайджанской Зире. Уступив в родных стенах со счётом 0:1, Шериф смог обыграть соперника на выезде со счётом 2:1. В итоге победитель в паре определился в серии пенальти. Собственно, судьбу домашнего матча против шведского Эльфсборга тоже решил пенальти, реализованный гостями на 86-й минуте.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее команды не играли между собой в еврокубках

В домашнем матче с Юргорденом прервалась победная серия Эльфсборга, которая насчитывала шесть матчей во всех турнирах

В 4-х матчах из пяти последних с участием Эльфсборга сыграла ставка на «Обе забьют»

Эльфсборг – Шериф прогноз

В этом матче букмекеры отдают тотальное преимущество хозяевам поля, оценивая победу Эльфсборга коэффициентом 1.48. Предлагаем взять в этом матче вариант ставки «Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.77.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram