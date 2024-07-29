Удастся ли Лугано вернуться в игру? Прогноз на матч Фенербахче - Лугано

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Один из поединков в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов будет сыгран во вторник в Стамбуле, где на арене «Шюкрю Сараджоглу» местный Фенербахче примет Лугано. В первом матче «канарейки» оформили победу со счётом 4:3. Стоит ли ждать сенсации в этом матче? Предлагаем прогноз на поединок от команды экспертов Dailysports.

Фенербахче

«Канарейки» хорошо выглядели в прошлом сезоне и до последнего тура вели борьбу за золотые медали с Галатасараем, однако всё-таки финишировали на второй позиции. Итоговое отставание от чемпиона составило три балла. Отметим, что Фенербахче в 38-ми турах допустил только одно поражение, оформив при этом 31 победу.

Чемпионат Турции стартует только в середине августа и Фенербахче готовился к старту в еврокубках, участвуя в товарищеских поединках. Так, в пяти спаррингах Фенербахче оформил победы над Петролулом (2:1), Страсбуром (4:0) и Халлом (5:1). В тот же момент команда проиграла Хайдуку в родных стенах со счётом 0:1 и Адмире – 1:1. В первом матче против Лугано стамбульский клуб вёл с разницей в два мяча, однако пропустил на 90+4 минуте.

Лугано

В прошлом сезоне «бьянконери» финишировали на втором месте в чемпионате Швейцарии, проиграв чемпиону в лице Янг Бойз 12-ть баллов. Не удалось Лугано выиграть и Кубок Швейцарии. В решающем матче команда в серии пенальти уступила Серветту.

В рамках подготовки к новому сезону команда провела ряд товарищеских поединков, в которых, помимо прочего, обыграла Стад Ньон и Парму, однако уступила миланскому Интеру (2:3). Стоит признать, что Лугано отлично стартовал в новом розыгрыше швейцарской Суперлиги. В первом туре дома был обыгран Грассхопер со счётом 2:1, а во втором на выезде Базель – 2:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее команды не играли между собой в еврокубках

В трёх последних поединках с участием Фенербахче сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

В пяти последних матчах с участием Лугано забивали обе команды

Фенербахче – Лугано прогноз

После выездной победы в Швейцарии, стамбульский клуб выглядит явным фаворитом матча в букмекерских котировках. На победу Фенербахче дают коэффициент на уровне 1.30. Предлагаем взять здесь «Тотал больше 3.0» с коэффициентом 1.70.

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