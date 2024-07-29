EN EN
Поиск
Результаты поиска
Dailysports Прогнозы Удастся ли Лугано вернуться в игру? Прогноз на матч Фенербахче - Лугано

Удастся ли Лугано вернуться в игру? Прогноз на матч Фенербахче - Лугано

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Фенербахче - Лугано прогноз Фото: uefa.com / Автор неизвестен
Фенербахче Фенербахче
Квалификация Лиги Чемпионов Вчера, 13:00 Фенербахче - Лугано
Завершен
2 : 1
Международные, Istanbul, Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi
Лугано Лугано
Эдин Джеко
59’
Себастьян Шиманьский
90 + 3’
7’
Hadj Mahmoud
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3.0
Коэф.: 1.7
Промокод на бонус 1xBet
1x_1912910 Промокод скопирован
1хБет 5.00
Сделать ставку

Один из поединков в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов будет сыгран во вторник в Стамбуле, где на арене «Шюкрю Сараджоглу» местный Фенербахче примет Лугано. В первом матче «канарейки» оформили победу со счётом 4:3. Стоит ли ждать сенсации в этом матче? Предлагаем прогноз на поединок от команды экспертов Dailysports.

Фенербахче

«Канарейки» хорошо выглядели в прошлом сезоне и до последнего тура вели борьбу за золотые медали с Галатасараем, однако всё-таки финишировали на второй позиции. Итоговое отставание от чемпиона составило три балла. Отметим, что Фенербахче в 38-ми турах допустил только одно поражение, оформив при этом 31 победу.

Чемпионат Турции стартует только в середине августа и Фенербахче готовился к старту в еврокубках, участвуя в товарищеских поединках. Так, в пяти спаррингах Фенербахче оформил победы над Петролулом (2:1), Страсбуром (4:0) и Халлом (5:1). В тот же момент команда проиграла Хайдуку в родных стенах со счётом 0:1 и Адмире – 1:1. В первом матче против Лугано стамбульский клуб вёл с разницей в два мяча, однако пропустил на 90+4 минуте.

Лугано

В прошлом сезоне «бьянконери» финишировали на втором месте в чемпионате Швейцарии, проиграв чемпиону в лице Янг Бойз 12-ть баллов. Не удалось Лугано выиграть и Кубок Швейцарии. В решающем матче команда в серии пенальти уступила Серветту.

В рамках подготовки к новому сезону команда провела ряд товарищеских поединков, в которых, помимо прочего, обыграла Стад Ньон и Парму, однако уступила миланскому Интеру (2:3). Стоит признать, что Лугано отлично стартовал в новом розыгрыше швейцарской Суперлиги. В первом туре дома был обыгран Грассхопер со счётом 2:1, а во втором на выезде Базель – 2:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее команды не играли между собой в еврокубках
  • В трёх последних поединках с участием Фенербахче сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • В пяти последних матчах с участием Лугано забивали обе команды

Фенербахче – Лугано прогноз

После выездной победы в Швейцарии, стамбульский клуб выглядит явным фаворитом матча в букмекерских котировках. На победу Фенербахче дают коэффициент на уровне 1.30. Предлагаем взять здесь «Тотал больше 3.0» с коэффициентом 1.70.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 3.0
Коэф.: 1.7
Промокод на бонус 1xBet
1x_1912910 Промокод скопирован
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Австралия - США прогноз Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 13:00 США выиграют третий поединок в группе! Прогноз на матч Австралия - США Австралия Коэф.: 1.6 США Рекомендуем Мелбет
Замбия - Германия прогноз Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 13:00 Замбия Женщины - Германия Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Замбия Коэф.: 1.9 Германия Сделать ставку Мелбет
Партизан - Динамо Киев прогноз Квалификация Лиги Чемпионов Сегодня, 14:00 Ждём победу гостей! Прогноз на матч Партизан - Динамо Киев Партизан Коэф.: 1.65 Динамо Киев Сделать ставку Мелбет
Марта Костюк - Донна Векич прогноз Олимпиада-2024. Женский одиночный турнир Сегодня, 14:30 Прогноз и ставки на матч Марта Костюк – Донна Векич 31 июля 2024 года Марта Костюк Коэф.: 1.65 Донна Векич Рекомендуем 1хБет
Аустрия Вена - Ильвес прогноз Лига конференций. Квалификация Сегодня, 14:30 Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года Аустрия Вена Коэф.: 1.64 Ильвес Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Ближайшие матчи
Все
Ауда 0 - 0 Клифтонвилл Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Ауда
0
Клифтонвилл
0
33’
Япония 1 - 0 Нигерия (Ж) Сегодня, 11:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Япония
1
Нигерия (Ж)
0
33’
Бразилия 0 - 0 Испания Сегодня, 11:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Бразилия
0
Испания
0
33’
Хаккен - : - Дюделанж Сегодня, 13:00 Лига конференций. Квалификация
Хаккен
-
Дюделанж
-
13:00
Види ФК - : - Сумгаит Сегодня, 13:00 Лига конференций. Квалификация
Види ФК
-
Сумгаит
-
13:00
Ригас Футбола Школа - : - Буде-Глимт Сегодня, 13:00 Квалификация Лиги Чемпионов
Ригас Футбола Школа
-
Буде-Глимт
-
13:00
Замбия - : - Германия Сегодня, 13:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Замбия
-
Германия
-
13:00
Австралия - : - США Сегодня, 13:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Австралия
-
США
-
13:00
Мидтъюлланн - : - СО Санта-Колома Сегодня, 13:15 Квалификация Лиги Чемпионов
Мидтъюлланн
-
СО Санта-Колома
-
13:15
Партизан - : - Динамо Киев Сегодня, 14:00 Квалификация Лиги Чемпионов
Партизан
-
Динамо Киев
-
14:00
Последние новости
Новости Олимпийских игр Сегодня, 11:05 Сенсация в настольном теннисе. Первый номер мирового рейтинга вылетел во втором матче Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:59 Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:57 Спортсменка из Гватемалы принесла своей стране первое в истории золото Олимпиады Новости бокса Сегодня, 10:40 «Мой друг жадное пузо, продолжай работать», - Усик ответил Тайсону Фьюри Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:36 Размялся перед парами. Алькарас спокойно вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады Новости футбола Сегодня, 10:34 Экс-форвард Арсенала лоббирует переезд подопечного Артеты в Марсель Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:11 28 лет. Музетти - первый итальянец, вышедший в 1/4 финала Олимпиады в 21 веке Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:02 Аргентина выиграла первую золотую медаль на летних Олимпиадах за восемь лет Новости футбола Сегодня, 09:55 Ницца намерена подписать форварда Ювентуса. Трансфер оказался внеплановым Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:53 Триатлонистка из Казахстана не смогла финишировать и обратилась за медицинской помощью на Олимпиаде
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня США выиграют третий поединок в группе! Прогноз на матч Австралия - США Футбол Сегодня Замбия Женщины - Германия Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Ждём победу гостей! Прогноз на матч Партизан - Динамо Киев Теннис Сегодня Прогноз и ставки на матч Марта Костюк – Донна Векич 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Ягеллония - Паневежис прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Челси – Клуб Америка 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Ливерпуль – Арсенал прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч РБ Лейпциг – Астон Вилла 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 1 августа 2024 года