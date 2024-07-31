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Dailysports Прогнозы Турки оформят вторую победу кряду! Прогноз на матч Трабзонспор - Ружомберок

Турки оформят вторую победу кряду! Прогноз на матч Трабзонспор - Ружомберок

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Трабзонспор - Ружомберок прогноз Фото: trabzonspor.org.tr / Автор неизвестен
Трабзонспор Трабзонспор
Квалификация Лиги Европы 01 авг 2024, 13:30 Трабзонспор - Ружомберок
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Международные, Trabzon, Medical Park Stadium
Ружомберок Ружомберок
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.65
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Мелбет 4.80
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Один из поединков в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы будет сыгран в Трабзоне, где на арене «Парк Папара» местный Трабзонспор примет Ружомберок. В первом поединке этих команд в Словакии турецкий клуб оформил комфортную победу со счётом 2:0. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Трабзонспор

«Бордово-синие» провели очень хороший прошлый сезон и смогли финишировать на третьей строчке. Стоит признать, от дуэта лидеров Трабзонспор отстал на приличные 32 балла, однако главное, что «черноморские штормы» выиграли борьбу за путёвку в Лигу Европы у всех остальных команд Суперлиги. Сыграл Трабзонспор и в финале Кубка Турции, где со счётом 2:3 уступил Бешикташу.

Новый чемпионат Турции ещё не стартовал и команда готовилась к старту в еврокубках на фоне товарищеских поединков. Так, «бордово-синие» обыграли Сегед со счётом 2:1 и Железничар Панчево – 3:1. В целом, с учётом первого матча против Ружомберока команда Абдуллаха Авджи выиграла четыре последних поединка и семь матчей из восьми последних.

Ружомберок

«Ружа» в прошлом сезоне выиграл Кубок Словакии, оформив победу над Спартаком из Трнавы в решающем поединке. Эта победа позволила Ружомбероку спустя сезон вернуться в еврокубки. К старту в еврокубках команда готовилась сквозь призму спаррингов.

Так, в шести товарищеских матчах «Ружа» оформила только одну победу над Гуменне при 4-х ничьих с Эгнатией, Домжале, Рапидом из Бухареста и Здином и одном поражении от Татрана. На предыдущей стадии квалификации Ружомберок не заметил Тобол из Казахстана – 5:2 дома и минимальное поражение на выезде.

А вот с турками справиться команда не смогла и теперь является откровенным аутсайдером пары. На выходных «Ружа» сыграла вничью с Баньска-Бистрица (1:1) в первом туре нового чемпионата.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее команды не играли между собой в еврокубках
  • В 4-х матчах из пяти последних с участием Трабзонспора сыграла ставка на «Обе забьют»
  • Вариант ставки на «Тотал больше 2.5» сыграл в 4-х поединках из пяти последних с участием Трабзонспора

Трабзонспор – Ружомберок прогноз

На победу хозяев букмекеры дают откровенно низкий коэффициент на уровне 1.28. Наша ставка на этот матч «Тотал меньше 3.5» с коэффициентом 1.65.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.65
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Мелбет 4.80
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