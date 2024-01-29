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Црвена Звезда – Валенсия прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Црвена Звезда - Валенсия прогноз
Црвена Звезда Црвена Звезда
Евролига 30 янв 2024, 14:00 Црвена Звезда - Валенсия
Белград, Stark Arena
Валенсия Валенсия
Прогноз на матч П2(+7)
Коэф.: 1.79
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100%
1хБет 5.00
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Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Црвена Звезда – Валенсия, встреча состоится в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

Црвена Звезда

Сербский клуб не может похвастаться высокими результатами в этом сезоне, так как одержал всего 9 побед в 23 встречах Евролиги. Црвена Звезда идет только 13-й в турнирной таблице, отставая от десятки на три победы. В последнем матче команда уступила в гостях немотивированному аутсайдеру Альбе Берлин со счетом 80:89. Спад в результатах сделал шансы на попадание в плей-офф. Из-за повреждения предстоящую встречу пропустит Топич.

Валенсия

Испанский клуб в этом сезоне наверняка рассчитывает попасть в плей-офф Евролиги, хотя впереди еще много борьбы. Пока Валенсия идет девятой в регулярном чемпионате, но опережает Басконию с 11-й строчки только по дополнительным показателям. В последнем туре команда одолела уже упомянутого прямого конку рента Басконию со счетом 77:62. Упомянутая победа стала второй подряд в турнире. У Валенсии тоже одна кадровая потеря, травма не позволит выйти на паркет Туре.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Противостояние первого круга выдалось зрелищным и напряженным, в итоге Валенсия праздновала домашнюю победу со счетом 85:81.
  • Црвена Звезда выиграла 6 из 10 домашних встреч ы этом сезоне Евролиги.

Црвена Звезда – Валенсия Прогноз

На бумаге букмекеры отдают преимущество сербскому клубу, хотя не все так однозначно, Валенсия выше в турнирной таблице и приедет предельно мотивированной. Ожидаем напряженного и равного матча, в котором интрига будет держаться до самой концовки. Перспективной выглядит ставка на успех гостей с форой +7 очков.

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Прогноз на матч П2(+7)
Коэф.: 1.79
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