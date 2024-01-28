Цедевита Олмипия – Лондон Лайонс прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года
На этой неделе продолжатся соревнования баскетбольного Еврокубка. В среду, 31 января, состоится матч между Цедевита Олмипия из Словении и Лондон Лайонс из Англии. Игра начнется в 18:30 по центральноевропейскому времени.
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Цедевита Олмипия
Команда из Любляны пока занимает последнее место в группе А Еврокубка. После 16 матчей в Цедевита Олимпия только одна победа и 15 поражений. У словенской команды уже нет даже теоретических шансов на плей-офф, поэтому они просто доиграют этот еврокубковый сезон. В общем, в пяти последних матчах Цедевита Олимпия имеет две победы и три поражения.
Лондон Лайонс
Команда совсем другого калибра. На данный момент они идут на третьей строчке в группе А, имеют в активе 11 побед и пять поражений. Команда из Англии борется за вторую строчку. Таким образом, в этой игре у них будет гораздо больше мотивации, чем у их соперников. В крайних пяти матчах лондонская команда одержала три победы и дважды уступила.
История очных противостояний
Эти команды имеют только одну проведенную игру. В ноябре 2023 года Лондон Лайонс дома принимал Цедевита Олимпия и одержал победу со счетом 101-95.
Цедевита Олмипия – Лондон Лайонс Прогноз
Мой прогноз будет очень простым и надежным. Несмотря на то, что Лондон Лайонс имеет мотивацию, они явно захотят выиграть совсем немотивированного игрока. Прогноз - убедительная победа гостей.
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