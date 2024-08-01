Тоттенхэм — Бавария прогноз и ставки на матч 3 августа 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.55 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках товарищеского матча состоится поединок между лондонским Тоттенхэмом и мюнхенской Баварией. Встреча пройдет в Суеле в субботу, 3 августа. Начало игры запланировано на 13:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Тоттенхэм

Тоттенхэм здорово стартовал в прошлом сезоне и долгое время шел в зоне Лиги чемпионов, но по итогу выбыл из топ-4. В это трансферное окно «шпоры» не слишком активничали на трансферном рынке. Можно отметить лишь переходы Лукаса Бергвалля и Грея Арчи на сумму чуть более 50 миллионов фунтов.

В межсезонье клуб провел уже 5 контрольных матчей, в которых ни разу не проиграл в основное время. Заканчивать подготовку к новому сезону Тоттенхэм будет двумя поединками с мюнхенской Баварией.

Бавария

После провала в минувшем сезоне, когда клуб впервые за долгое время остался без трофеев, Баварию ждали кадровые перестановки. На тренерский мостик пришел Венсан Компани, а в Мюнхен переехали несколько классных исполнителей.

Если переход Хироки Ито из Штутгарта не вызвал фурора, то за трансферы Палиньи и Олисе пришлось заплатить более 100 миллионов евро. В контрольных матчах мюнхенский гранд не впечатляет, хоть и не играл против сильных команд. Можно отметить ничью с клубом немецкой Региональной лиги, Дюреном.

Интересные факты и личные встречи

Тоттенхэм забил во всех контрольных матчах, а не пропустил лишь в одном из них.

Команды встречались на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА в 2019-м. Бавария выиграла оба матча с общим счетом 10:3.

Тоттенхэм - Бавария Прогноз

Несмотря на выставочный характер матча думаю, что мы увидим интересную игру. На мой взгляд неплохо смотрится ставка на обмен голами.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram