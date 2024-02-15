Тасмания ДжекДжамперс — Перт Уайлдкэтс прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года
В рамках 20-го тура австралийской НБЛ состоится поединок между Тасманией ДжекДжамперс и Перт Уайлдкэтс. Встреча пройдет в субботу, 17 февраля. Начало игры запланировано на 10:00 по центрально европейскому времени.
Тасмания ДжекДжамперс
Команда гарантировала себе место в плей-офф и практически обеспечила для себя третью позицию по итогам регулярного чемпионата. В 27-ми поединках ДжекДжамперс добыли 15 побед и являются одной из самых результативных команд лиги.
В двух прошлых матчах Тасмания разгромно обыграла Аделаиду (109:86) и Саут Ист Мельбурн (94:67). К заключительному поединку регулярного сезона ДжекДжамперс подходят в отличном расположении духа и с мыслями о плей-офф.
Перт Уайлдкэтс
Клуб из Перта выдал отличный регулярный чемпионат, что вполне подтверждают результаты команды на площадке. Баскетболисты Уайлдкэтс здорово прошли всю дистанцию и обеспечили себе вторую позицию по итогам первенства.
Исходя из этого, можно констатировать тот факт, что Уайлдкэтс предстоит сыграть в плей-офф начиная сразу с полуфинальной серии. Команда считается одним из главных фаворитов сезона, а заключительный матч регулярного чемпионата не будет иметь для нее турнирного значения.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Тасмания ДжеДжамперс выиграла три последние игры.
- Перт проиграл всего одну гостевую игру из последних шести.
- В этом сезоне команды уже провели между собой два матча. Обе игры завершились с небольшим перевесом баскетболистов Уайлдкэтс.
Тасмания ДжекДжамперс — Перт Уайлдкэтс Прогноз
Ввиду того, что гости не имеют турнирной мотивации Тасмания считается фаворитом этой игры. Победа позволит сохранить третью позицию и получить в плей-офф более слабого соперника. В связи с этим предлагаю ставить на победу хозяев с форой -1.5.
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