Тампа-Бэй Раудис – Лас-Вегас Лайтс прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 3.0 Коэф.: 1.71 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Один из поединков в рамках регулярного сезона Чемпионшипа будет сыгран в воскресенье на арене "Al Lang Stadium", где местный Тампа-Бэй примет Лас-Вегас Лайтс. Предлагаем прогноз на матч от команды экспертов Dailysports.

Тампа-Бэй Раудис

"Тампа-Бэйские Буяны" ведут борьбу за попадание в первую восьмёрку команд Восточной Конференции и дальнейшее участие в плей-офф Чемпионшипа. В 10-ти поединках Тампа-Бэй набрал 16-ть очков, оформив 4 победы при всего двух поражениях.

Команда Робби Нейлсон занимает пятое место в турнирной таблице с отставанием от лидера Восточной Конференции Чарльстона в 11 очков, однако имеет две игры в запасе.

В последнем туре Тампа-Бэй принимал в родных стенах Талсу и разгромил соперника со счётом 5:0. Эта победа стала только второй в крайних пяти турах при двух поражениях на данном отрезке. В родных стенах Тампа-Бэй в шести поединках оформил три победы, проиграв в одном случае.

Лас-Вегас Лайтс

Команда Денниса Санчеса в свою очередь ведёт борьбу за попадание в первую восьмёрку команд Западной Конференции. На текущий момент Лас-Вегас Лайтс занимают 10-е место в турнирной таблице, уступая Колорадо Спринг с 8-го места два очка. В 11-ти матчах Лас-Вегас Лайтс проиграл в шести матчах, оформив только три победы.

В последнем туре Лас-Вегас Лайтс принимал на своём поле Луисвилл Сити и сыграл только вничью 2:2. Эта ничья стала второй кряду для подопечных Денниса Санчеса, тогда как выиграть команда не может в шести матчах кряду. На выезде Лас-Вегас Лайтс в пяти встречах выиграл только один матч.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В прошлом сезоне Тампа-Бэй Лайтс оформили выездную победу над Лас-Вегас Лайтс со счётом 2:1

Во всех трёх поединках этих команд сыграла ставка на «обе забьют»

Ставка на «Тотал больше 2.5» сыграла в трёх встречах в этом противостоянии

Тампа-Бэй Раудис – Лас-Вегас Лайтс прогноз

Хозяева идут явными фаворитами в этом матче. На победу Тампа-Бэй дают коэффициент на уровне 1.40. Предлагаем взять здесь «Тотал больше 3.0» с коэффициентом 1.71.

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