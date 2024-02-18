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Тампа-Бэй Лайтнинг — Оттава Сенаторз прогноз и ставки на матч 20 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторз прогноз
Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ 19 фев 2024, 18:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторз
Тампа, Amelie Arena
Оттава Сенаторз Оттава Сенаторз
Прогноз на матч Победа Тампа-Бэй Лайтнинг
Коэф.: 1.93
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В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между Тампа-Бэй и Оттавой. Встреча пройдет в ночь на вторник, 20 февраля. Начало игры запланировано на 01:00 по центрально европейскому времени.

Тампа-Бэй Лайтнинг

Тампа после невнятного стартового отрезка наконец-то обрела стабильность в результатах и довольно неплохо смотрится в последних матчах. Лайтнинг в 56-ти поединках добились 30-ти побед, что позволяет занимать шестое место в таблице Восточной конференции. Также стоит отметить, что «молнии» являются одной из самых результативных команд лиги, забив 193 шайбы в ворота соперников. Лидер Тампы Никита Кучеров находится в отличной форме и с 94-мя очками возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.

Оттава Сенаторз

Канадской команде в текущем сезоне не позавидуешь. Оттава точно не претендует на выход в плей-офф и не будет бороться за Кубок Стэнли. Сенаторз являются одной из худших команд Востока и опережают в таблице лишь Коламбус. Как для явного аутсайдера Оттава немало забивает, что подтверждает статистика. Команда забила в ворота соперников 172 шайбы, однако сумела выиграть лишь 22 игры из 51-й. Перед матчем против Тампы-Бэй у Оттавы нет кадровых потерь.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Лайтнинг проиграли всего один домашний матч из девяти последних.
  • Сенаторз проиграли два предыдущих поединка.
  • В текущем регулярном чемпионате команды обменялись победами.

Тампа-Бэй Лайтнинг — Оттава Сенаторз Прогноз

Хозяева безусловно считаются фаворитом этого матча, что неудивительно глядя в таблицу Восточной конференции. Соглашусь с букмекерами и с неплохим коэффициентом поставлю на победу «молний».

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Прогноз на матч Победа Тампа-Бэй Лайтнинг
Коэф.: 1.93
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