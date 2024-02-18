Тампа-Бэй Лайтнинг — Оттава Сенаторз прогноз и ставки на матч 20 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Тампа-Бэй Лайтнинг Коэф.: 1.93 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между Тампа-Бэй и Оттавой. Встреча пройдет в ночь на вторник, 20 февраля. Начало игры запланировано на 01:00 по центрально европейскому времени.

Тампа-Бэй Лайтнинг

Тампа после невнятного стартового отрезка наконец-то обрела стабильность в результатах и довольно неплохо смотрится в последних матчах. Лайтнинг в 56-ти поединках добились 30-ти побед, что позволяет занимать шестое место в таблице Восточной конференции. Также стоит отметить, что «молнии» являются одной из самых результативных команд лиги, забив 193 шайбы в ворота соперников. Лидер Тампы Никита Кучеров находится в отличной форме и с 94-мя очками возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.

Оттава Сенаторз

Канадской команде в текущем сезоне не позавидуешь. Оттава точно не претендует на выход в плей-офф и не будет бороться за Кубок Стэнли. Сенаторз являются одной из худших команд Востока и опережают в таблице лишь Коламбус. Как для явного аутсайдера Оттава немало забивает, что подтверждает статистика. Команда забила в ворота соперников 172 шайбы, однако сумела выиграть лишь 22 игры из 51-й. Перед матчем против Тампы-Бэй у Оттавы нет кадровых потерь.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Лайтнинг проиграли всего один домашний матч из девяти последних.

Сенаторз проиграли два предыдущих поединка.

В текущем регулярном чемпионате команды обменялись победами.

Тампа-Бэй Лайтнинг — Оттава Сенаторз Прогноз

Хозяева безусловно считаются фаворитом этого матча, что неудивительно глядя в таблицу Восточной конференции. Соглашусь с букмекерами и с неплохим коэффициентом поставлю на победу «молний».

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