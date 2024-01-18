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Суонси Сити – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Суонси - Саутгемптон прогноз
Суонси Суонси
Чемпионшип Англия 20 янв 2024, 07:30 Суонси - Саутгемптон
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Англия, Swansea, Swansea.com Stadium
Саутгемптон Саутгемптон
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Саутгемптон
Коэф.: 1.71
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В матче 28-го тура английского Чемпионшипа Саутгемптон отправится в Уэльс на очное противостояние с местным Суонси Сити. Обе команды ведут борьбу за повышение в классе и их встреча обещает быть интересной. Игра пройдет 20 января 2024 года.

Суонси Сити

На данный момент команда занимает 15-е место в турнирной таблице, но она всего на семь баллов отстает от места в топ-6, которое дает право сыграть в плей-офф.

В последних пяти играх чемпионата лебеди проиграли лишь однажды, но и при этом добыли всего две победы. Их игра не выглядит ужасно, однако им нужно обретать стабильность, если они хотят побороться за выход в Премьер-лигу.

Саутгемптон

Святые идут на третьем месте турнирной таблицы и уже на три очка отстают от второй команды — Ипсвич Таун. Команда действительно громко заявила о своих намерениях вернуться в элиту английского футбола в этом сезоне.

В последних пяти матчах Саутгемптон добыл четыре победы и раз сыграл вничью, что говорит о прекрасной форме команды.

История противостояния

Это будет 75-я встреча соперников. Саутгемптон побеждал 37 раз, Суонси - 21. В матче первого круга Саутгемптон добыл разгромную победу со счетом 5:0 благодаря голам Джо Арибо, Сэмюэля Эдози, Райана Фрейзера и Адамса.

С 2015 года святые добыли шесть побед в восьми очных противостояниях.

Прогноз на матч Саутгемптон — Суонси Сити

Ожидается зрелищный матч с обилием атак и, скорее всего, голами в исполнении обеих команд. Буду ставить на то, что гости все же увезут три очка из Уэльса.

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