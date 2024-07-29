США — Южный Судан прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года

Прогноз на матч Победа США и тотал меньше 196.5 Коэф.: 1.56 Промокод на бонус 1xBet 1x_1912910 Промокод скопирован 5.00 Сделать ставку

В рамках Олимпийского баскетбольного турнира состоится поединок между сборными Южного Судана и США. Встреча пройдет в среду, 31 июля. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

США

Сборная США традиционно считается фаворитом любого баскетбольного турнира. Под руководством опытного тренера Стива Керра и звездного состава американская команда обладает одной из самых сильных атак в мире.

В стартовом матче против сборной Сербии США одержали уверенную победу, показав свою готовность бороться за золото. Больше других на площадке преуспел Кевин Дюрант, показавший невероятный результат в первой половине матча.

Южный Судан

Сборная Южного Судана уже не новичок на Олимпийских играх, но пока не имеет значительных достижений на международной арене. Тем не менее команда уже продемонстрировала боевой дух и стремление к успеху.

В стартовом матче команда обыграла сборную Пуэрто-Рико и рассчитывает на выход в плей-офф. Интересно, что перед Олимпиадой они сыграли против американцев в контрольном матче и упустили победу в самой концовке встречи.

Интересные факты и личные встречи

Американцы выиграли шесть матчей кряду.

Южный Судан выиграл три матча из пяти в этом году.

Единственный очный матч американцы выиграли с разницей в одно очко.

США — Южный Судан Прогноз

Несмотря на боевой дух Южного Судана, американская команда обладает слишком большим превосходством в классе. Ставлю на победу команды США и тотал меньше 196.5 очков.

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