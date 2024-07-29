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Dailysports Прогнозы США — Южный Судан прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года

США — Южный Судан прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
США - Южный Судан прогноз Фото: bbc.com Автор неизвестен
США США
Олимпийский баскетбольный турнир Сегодня, 15:00 США - Южный Судан
Вильнев-д'Аск, Стад Пьер-Моруа
Южный Судан Южный Судан
Прогноз на матч Победа США и тотал меньше 196.5
Коэф.: 1.56
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В рамках Олимпийского баскетбольного турнира состоится поединок между сборными Южного Судана и США. Встреча пройдет в среду, 31 июля. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

США

Сборная США традиционно считается фаворитом любого баскетбольного турнира. Под руководством опытного тренера Стива Керра и звездного состава американская команда обладает одной из самых сильных атак в мире.

В стартовом матче против сборной Сербии США одержали уверенную победу, показав свою готовность бороться за золото. Больше других на площадке преуспел Кевин Дюрант, показавший невероятный результат в первой половине матча.

Южный Судан

Сборная Южного Судана уже не новичок на Олимпийских играх, но пока не имеет значительных достижений на международной арене. Тем не менее команда уже продемонстрировала боевой дух и стремление к успеху.

В стартовом матче команда обыграла сборную Пуэрто-Рико и рассчитывает на выход в плей-офф. Интересно, что перед Олимпиадой они сыграли против американцев в контрольном матче и упустили победу в самой концовке встречи.

Интересные факты и личные встречи

  • Американцы выиграли шесть матчей кряду.
  • Южный Судан выиграл три матча из пяти в этом году.
  • Единственный очный матч американцы выиграли с разницей в одно очко.

США — Южный Судан Прогноз

Несмотря на боевой дух Южного Судана, американская команда обладает слишком большим превосходством в классе. Ставлю на победу команды США и тотал меньше 196.5 очков.

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Прогноз на матч Победа США и тотал меньше 196.5
Коэф.: 1.56
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