США выиграют третий поединок в группе! Прогноз на матч Австралия - США

Прогноз на матч Победа США Коэф.: 1.6 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

Один из поединков в рамках третьего тура групповой стадии Олимпийского футбольного турнира будет сыгран в среду в Марселе, где в очном противостоянии сойдутся сборные Австралии и США. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Австралия

Сборная Австралии провела классную квалификацию на Олимпийские игры в Париже. В финальном этапе австралийки противостояли Узбекистану и оформили сокрушительную победу по сумме двух матчей со счетом 13:0. В целом сборная Австралии принимала участие в Олимпийских играх четыре раза и лучшим результатом для них было четвёртое место на домашних играх в 2000 году.

В стартовом поединке на Олимпиаде сборная Австралии с крупным счётом 0:3 проиграла сборной Германии. При этом сам матч был достаточно равным по опасным моментам, однако немки лучше использовали свои шансы.

Во втором туре Австралия в ураганном поединке обыграла Замбию. Австралия ушла на перерыв проигрывая 2:4, а буквально сразу же после паузы пропустила пятый мяч в свои ворота. Тем не менее, австралийкам удалось перевернуть игру и забив 4 мяча выиграть встречу.

США

Начиная с 1996 года, женская сборная США по футболу не пропустила ни одной Олимпиды. На олимпийские игры в Париже команда без проблем отобралась, выиграв Кубок КОНКАКАФ. В решающем поединке сборная США с минимальным счётом обыграла Канаду (1:0) благодаря голу легендарной Алекс Морган.

В стартовом матче Олимпиады 2024 американская сборная ожидаемо разгромила главного аутсайдера группы – Замбию (3:0). Забив в первом тайме три мяча, американки ни разу не распечатали ворота после перерыва, хотя нанесли 27 ударов по воротам африканской сборной.

Во втором туре США также забила три мяча в первом тайме в ворота сборной Германии, пропустив один в свои ворота. После перерыва американки не только удержали перевес в счёте, но и забили четвёртый мяч за минуту до конца встречи.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды провели 12-ть матчей и только в одном из них сильнее была Австралия, тогда как США записали на свой счёт семь побед

На Олимпиаде в Токио команды провели два матча и в третьем туре команды сыграли вничью 0:0, однако в поединке за 3-е место сильнее были американцы

В пяти последних матчах трижды сыграла ставка на «Обе забьют»

Австралия – США прогноз

США идут явным фаворитом в этом матче. На победу американской сборной дают котировки на уровне 1.60. Считаем, что сборная США оформит третью победу на групповой стадии.

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