EN EN
Поиск
Результаты поиска
Dailysports Прогнозы США выиграют третий поединок в группе! Прогноз на матч Австралия - США

США выиграют третий поединок в группе! Прогноз на матч Австралия - США

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Австралия - США прогноз Фото: cnn.com / Автор неизвестен
Австралия Австралия
Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 13:00 Австралия - США
-
- : -
Международные, Marseille, Оранж Велодром
США США
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа США
Коэф.: 1.6
Промокод Мелбет
ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
Сделать ставку

Один из поединков в рамках третьего тура групповой стадии Олимпийского футбольного турнира будет сыгран в среду в Марселе, где в очном противостоянии сойдутся сборные Австралии и США. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Австралия

Сборная Австралии провела классную квалификацию на Олимпийские игры в Париже. В финальном этапе австралийки противостояли Узбекистану и оформили сокрушительную победу по сумме двух матчей со счетом 13:0. В целом сборная Австралии принимала участие в Олимпийских играх четыре раза и лучшим результатом для них было четвёртое место на домашних играх в 2000 году.

В стартовом поединке на Олимпиаде сборная Австралии с крупным счётом 0:3 проиграла сборной Германии. При этом сам матч был достаточно равным по опасным моментам, однако немки лучше использовали свои шансы.

Во втором туре Австралия в ураганном поединке обыграла Замбию. Австралия ушла на перерыв проигрывая 2:4, а буквально сразу же после паузы пропустила пятый мяч в свои ворота. Тем не менее, австралийкам удалось перевернуть игру и забив 4 мяча выиграть встречу.

США

Начиная с 1996 года, женская сборная США по футболу не пропустила ни одной Олимпиды. На олимпийские игры в Париже команда без проблем отобралась, выиграв Кубок КОНКАКАФ. В решающем поединке сборная США с минимальным счётом обыграла Канаду (1:0) благодаря голу легендарной Алекс Морган.

В стартовом матче Олимпиады 2024 американская сборная ожидаемо разгромила главного аутсайдера группы – Замбию (3:0). Забив в первом тайме три мяча, американки ни разу не распечатали ворота после перерыва, хотя нанесли 27 ударов по воротам африканской сборной.

Во втором туре США также забила три мяча в первом тайме в ворота сборной Германии, пропустив один в свои ворота. После перерыва американки не только удержали перевес в счёте, но и забили четвёртый мяч за минуту до конца встречи.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды провели 12-ть матчей и только в одном из них сильнее была Австралия, тогда как США записали на свой счёт семь побед
  • На Олимпиаде в Токио команды провели два матча и в третьем туре команды сыграли вничью 0:0, однако в поединке за 3-е место сильнее были американцы
  • В пяти последних матчах трижды сыграла ставка на «Обе забьют»

Австралия – США прогноз

США идут явным фаворитом в этом матче. На победу американской сборной дают котировки на уровне 1.60. Считаем, что сборная США оформит третью победу на групповой стадии.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Победа США
Коэф.: 1.6
Промокод Мелбет
ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Замбия - Германия прогноз Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 13:00 Замбия Женщины - Германия Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Замбия Коэф.: 1.9 Германия Рекомендуем Мелбет
Партизан - Динамо Киев прогноз Квалификация Лиги Чемпионов Сегодня, 14:00 Ждём победу гостей! Прогноз на матч Партизан - Динамо Киев Партизан Коэф.: 1.65 Динамо Киев Сделать ставку Мелбет
Марта Костюк - Донна Векич прогноз Олимпиада-2024. Женский одиночный турнир Сегодня, 14:30 Прогноз и ставки на матч Марта Костюк – Донна Векич 31 июля 2024 года Марта Костюк Коэф.: 1.65 Донна Векич Сделать ставку 1хБет
Аустрия Вена - Ильвес прогноз Лига конференций. Квалификация Сегодня, 14:30 Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года Аустрия Вена Коэф.: 1.64 Ильвес Рекомендуем Мелбет
Ягелония - Паневежис прогноз Квалификация Лиги Чемпионов Сегодня, 14:30 Ягеллония - Паневежис прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Ягелония Коэф.: 1.5 Паневежис Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Ближайшие матчи
Все
Ауда 0 - 0 Клифтонвилл Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Ауда
0
Клифтонвилл
0
33’
Япония 1 - 0 Нигерия (Ж) Сегодня, 11:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Япония
1
Нигерия (Ж)
0
33’
Бразилия 0 - 0 Испания Сегодня, 11:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Бразилия
0
Испания
0
33’
Хаккен - : - Дюделанж Сегодня, 13:00 Лига конференций. Квалификация
Хаккен
-
Дюделанж
-
13:00
Види ФК - : - Сумгаит Сегодня, 13:00 Лига конференций. Квалификация
Види ФК
-
Сумгаит
-
13:00
Ригас Футбола Школа - : - Буде-Глимт Сегодня, 13:00 Квалификация Лиги Чемпионов
Ригас Футбола Школа
-
Буде-Глимт
-
13:00
Замбия - : - Германия Сегодня, 13:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Замбия
-
Германия
-
13:00
Австралия - : - США Сегодня, 13:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Австралия
-
США
-
13:00
Мидтъюлланн - : - СО Санта-Колома Сегодня, 13:15 Квалификация Лиги Чемпионов
Мидтъюлланн
-
СО Санта-Колома
-
13:15
Партизан - : - Динамо Киев Сегодня, 14:00 Квалификация Лиги Чемпионов
Партизан
-
Динамо Киев
-
14:00
Последние новости
Новости Олимпийских игр Сегодня, 11:05 Сенсация в настольном теннисе. Первый номер мирового рейтинга вылетел во втором матче Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:59 Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:57 Спортсменка из Гватемалы принесла своей стране первое в истории золото Олимпиады Новости бокса Сегодня, 10:40 «Мой друг жадное пузо, продолжай работать», - Усик ответил Тайсону Фьюри Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:36 Размялся перед парами. Алькарас спокойно вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады Новости футбола Сегодня, 10:34 Экс-форвард Арсенала лоббирует переезд подопечного Артеты в Марсель Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:11 28 лет. Музетти - первый итальянец, вышедший в 1/4 финала Олимпиады в 21 веке Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:02 Аргентина выиграла первую золотую медаль на летних Олимпиадах за восемь лет Новости футбола Сегодня, 09:55 Ницца намерена подписать форварда Ювентуса. Трансфер оказался внеплановым Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:53 Триатлонистка из Казахстана не смогла финишировать и обратилась за медицинской помощью на Олимпиаде
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня США выиграют третий поединок в группе! Прогноз на матч Австралия - США Футбол Сегодня Замбия Женщины - Германия Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Ждём победу гостей! Прогноз на матч Партизан - Динамо Киев Теннис Сегодня Прогноз и ставки на матч Марта Костюк – Донна Векич 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Ягеллония - Паневежис прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Челси – Клуб Америка 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Ливерпуль – Арсенал прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч РБ Лейпциг – Астон Вилла 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 1 августа 2024 года