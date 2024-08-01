Спортинг Лиссабон – Порту прогноз и ставки на матч 3 августа 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.71 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

Уже в субботу, 3 августа, мы узнаем имя команды, которая завоюет первый трофей в новом сезоне в португальском футболе. В матче за Суперкубок Португалии Спортинг Лиссабон сыграет против Порту. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Спортинг Лиссабон

Спортинг – чемпион Португалии. “Львы” крайне уверенно выиграли Примейру, опередив Бенфику на 10 очков. В 34 матчах Спортинг одержал 29 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел лишь 2 поражения. Не удивительно, что после такого сезона к лидерам команды возник серьезный интерес. Однако Спортингу удалось не только сохранить своих звезд, включая лучшего бомбардира Виктора Дьокереша, но и главного тренера Рубена Аморима, которым интересовался Ливерпуль.

В рамках подготовки к сезону Спортинг сыграл три товарищеских матча, в которых смотрелся очень солидно. “Львы” разгромили Атлетик Бильбао 3:0, обыграли 2:1 Севилью и расписали ничью 2:2 против Юниона Сен-Жилуа.

Порту

Минувший сезон получился для Порту абсолютно неоднозначным. “Драконы” вылетели и Лиги чемпионов от Арсенала в 1/8 финала лишь в серии пенальти, а в конце сезона выиграли Кубок Португалии. Однако в Примейре Порту финишировал лишь третьим с отставанием в 8 очков от Бенфики, которая заняла второе место. Порту даже рисковал остаться вне топ-3, но в решающем матче он все же обыграл Брагу и опередил ее.

В отличие от Спортинга, Порту сменил своего главного тренера. Вместо Сержиу Консейсау команду возглавил его помощник Витор Бруно. Под его руководством “драконы” выиграли все товарищеские матчи перед стартом сезона, а в последнем из них разгромили Ан-Насср со счетом 4:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В финале Кубка Португалии Порту обыграл именно Спортинг – 2:1 в овертайме.

В прошлом сезоне Примейры Спортинг выиграл у Порту дома 2:0, а на Эштадиу Драгау команды сыграли 2:2.

Спортинг 10 раз выигрывал Суперкубок Португалии, а Порту – 24 раза. Действующим обладателем трофея является Бенфика.

Прогноз на матч Спортинг Лиссабон – Порту

Тяжело предсказать победителя в таком матче, но на старте сезона обе команды будут допускать ошибки в обороне. Моя ставка – обе команды забьют.

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