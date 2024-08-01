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Dailysports Прогнозы Спарта Прага – Дукла Прага прогноз и ставки на матч 2 августа 2024 года

Спарта Прага – Дукла Прага прогноз и ставки на матч 2 августа 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Спарта Прага - Дукла Прага прогноз Фото: https://x.com/ACSparta_CZ
Спарта Прага Спарта Прага
Первая лига Чехия 02 авг 2024, 14:00 Спарта Прага - Дукла Прага
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Чехия, Prague, Generali Arena
Дукла Прага Дукла Прага
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Спарта Прага больше 2.5
Коэф.: 1.55
Промокод Мелбет
ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
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В третьем тура Лиги 1 Чехии Спарта Прага дома будет принимать своего соседа по городу - Дукла. Эта игра состоится в пятницу, 2 августа, и начнется в 20:00 по центральноевропейскому времени. Аналитики команды Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Спарта Прага

Действующий чемпион Лиги 1 Чехии, они побеждают в чемпионате два года подряд. Этот сезон Прага начала с двух побед подряд. И первом туре Спарта минимально обыграла Пардубице 2:1, но в следующей игре они разгромили Теплице 4:1. За два матча они забили шесть голов и дважды пропустили и сейчас идут на первом месте в турнирной таблице. Кроме этого, Спарта начала квалификацию в Лигу Чемпионов УЕФА и также очень удачно. Пражская команда разгромила в двух матчах Шемрок Роверс с общим счетом 6:2.

Славия Прага - долгое время команда была фарм-клубом национальной сборной Чехии по футболу, что привело к тому, что лучших игроков команды раскупили известные клубы (среди них Петр Чех, Павел Недвед, Ян Коллер, Томаш Росицкий и др.). В своей истории Прага 20 раз становилась чемпионом Чехословакии и 14 раз побеждала в Лиге 1 Чехии.

Дукла Прага

Этот сезон команда начала не очень стабильно. В первой игре Дукла провела первый матч нового сезона против Виктории Пльзень и потерпела поражение со счетом 1:3. Однако, уже в следующей игре минимально обыграли Богемианс со счетом 1:0. Сейчас Дукла имеет три очка в своем активе три балла и идет на 12 месте в турнирной таблице Лиги 1 Чехии. Пражская команда в прошлом сезоне играла в низшей лиге Чехии и смогла вернуться в высший дивизион. Во время подготовки к новому сезону Дукла провела шесть товарищеских матчей, в которых пять раз выиграли и раз сыграли вничью.

Дукла - профессиональный футбольный клуб из Праги. 11-кратный чемпион Чехословакии, 8-кратный обладатель кубка Чехословакии. Что касается Лиги 1 Чехии, то Дукла еще ни разу не становилось чемпионом.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Спарта Прага не проигрывает на протяжении 13 матчей. Спарта Прага одержала победу в 27 из последних 35 матчей.
  • Спарта Прага не проигрывает дома на протяжении 18 матчей. Спарта Прага одержала победу в 14 из последних 18 домашних матчей.

Прогноз на матч Спарта Прага – Дукла Прага

Спарта является очевидным фаворитом этой игры, на победу команды дают коэффициент 1,1. Я также не сомневаюсь в победе хозяев, поэтому я сделаю ставку на индивидуальный тотал Спарты больше 2,5 с коэффициентом 1,55.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал Спарта Прага больше 2.5
Коэф.: 1.55
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ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
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