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Главная Прогнозы Сорана Кирстя – Мария Саккари прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Сорана Кирстя – Мария Саккари прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Сорана Кирстя - Мария Саккари прогноз
Сорана Кирстя Сорана Кирстя
2024 Abu Dhabi Open 07 фев 2024, 08:00 Сорана Кирстя - Мария Саккари
Абу-Даби, Zayed Sports City
Мария Саккари Мария Саккари
Прогноз на матч Тотал больше 21
Коэф.: 1.75
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100%
1хБет 5.00
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Во втором круге турнира в Абу-Даби свою встречу проведут Сорана Кирстя – Мария Саккари, прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего сайта.

Сорана Кирстя

В прошлом прогнозе мы писали о неудачной серии Кирсти из шести поражений подряд, которая тянулась с прошлого года. Румынка сумела, наконец-то выиграть, причем в тяжелейшем матче одолела сильную Каролин Гарсию со счетом 6:7, 6:4, 6:4. Хоть матч забрал много сил, спортсменка сумела снова выиграть, а это имеет серьезный психологический эффект. Напомним, теннисистка занимает 26-ю строчку в мировом рейтинге, ей 33 года.

Мария Саккари

Гречанка хорошо известна в мире тенниса, как не крути, она девятая ракетка мира. Саккари 28 лет, она фантастически сложена и всегда заряжена на победу. Спортсменка хорошо начала сезон, когда на турниреUnited cup выиграла все три матча за свою сборную одолев Даниель Сегель, а также Лейлу Фернандес и Анжелику Кербер. Далеко зайти на Открытом чемпионате Австралии не удалось, Нао Хибино гречанка обыграла без проблем, а вот во втором круге ступила Элине Аванесян – 4:6, 4:6. Благодаря статусу третьей сеяной, Саккари пропустила первый круг этого турнира.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В очных противостояниях ведет румынка со счетом 2:1, но выигрывала Кырстя давно, а вот последняя встреча, которая состоялась в прошлом году, завершилась победой Саккари – 2:6, 6:3, 7:5.
  • Кырстя выиграла всего одну встречу из четырех в этом году.
  • У Саккари 4 победы в пяти играх.

Сорана Кирстя – Мария Саккари Прогноз

Небольшим фаворитом на бумаге считается Саккари, хотя нас ожидает увлекательное противостояние двух сильных теннисисток. Опытная румынка будет заряжена на победу, даже против соперницы из топ-10. Игра может затянуться, по этой причине мы считаем приемлемой ставку на тотал больше 21 гейма.

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Прогноз на матч Тотал больше 21
Коэф.: 1.75
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1хБет 5.00
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