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Словакия – Польша прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Словакия - Польша прогноз Фото: https://www.facebook.com/HockeySlovakia/
Словакия Словакия
Чемпионат Мира 15 мая 2024, 13:20 Словакия - Польша
Острава , Острава Арена
Польша Польша
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Словакия больше 5
Коэф.: 1.6
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Сборная Словакии проведет четвертый матч на Чемпионате мира против Польши. Эта игра состоится в среду, 15 мая, и начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Словакия

Словаки не очень удачно начали этот турнир. В первой игре они потерпели поражение от сборной Германии со счетом 4:6. А уже в дальнейшем, Словакия убедительно разобралась с Казахстаном - 6:2. В третьем матче словаки сыграли против США. По ходу игры они вели в счете 4:1, но Звездные смогли вернуться в игру, забросив три шайбы в третьем периоде - 4:4. Игра перешла в овертайм, довольно неожиданно именно Словакия смогла забросить победный гол и получить два очка.

Словаки имеют пять очков после трех матчей и идут на второй строчке в турнирной таблице. Словакия привезла на Чемпионат Мира восемь хоккеистов, которые представляют Национальную хоккейную лигу и имеют вполне реальные шансы на плей-офф.

Польша

Один из аутсайдеров нынешнего розыгрыша Чемпионата мира. В двух матчах поляки таки смогли набрать один балл. В первой игре Польша проиграла Латвии в овертайме со счетом 4:5. Уже во втором туре поляки потерпели разгромное поражение от Швеции - 1:5. Во вторник, 14 мая, они проведут третий матч на турнире против Франции. Этот матч будет важным для Польши, ведь сыграют против одного из прямых конкурентов.

Поляки не имеют ни одного игрока из НХЛ, поэтому остаться в элите будет очень непросто. Однако, даже одна победа может очень сильно помочь в борьбе за место в элитном дивизионе Чемпионата мира.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Сборные Польши и Словакии сыграли товарищеский матч перед этим Чемпионатом мира. Словаки разбили своих соперников 6:1.
  • В шести из последних семи матчей с участием команды Словакия было забито более четырех шайб.

Словакия – Польша прогноз

Словаки очевидные фавориты в матче против Польши. Думаю, Словакия одержит очень убедительную над соперниками. Моя ставка - индивидуальный тотал пяти голов с коэффициентом 1,6.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал Словакия больше 5
Коэф.: 1.6
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