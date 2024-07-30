Силькеборг может выиграть в родных стенах! Прогноз на матч Силькеборг - Мольде

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.65 Промокод на бонус 1xBet 1x_1912910 Промокод скопирован 5.00 Сделать ставку

Один из поединков в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы будет сыгран в Дании, где на арене «ЙИСК Парк» местный Силькеборг примет норвежский Мольде. Первый матч этих команд в Норвегии завершился победой хозяев со счётом 3:1. Удастся ли датчанам отыграться в родных стенах? Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Силькеборг

«Красно-белые» в прошлом розыгрыше датской Суперлиги финишировали только на шестом месте. При этом от тройки лидеров Силькеборг отстал на приличные 23 балла. Путёвку в еврокубки команда Кента Нильсена оформила благодаря победе в национальном кубке, где в финальном матче со счётом 1:0 был обыгран Орхус.

В первом туре нового чемпионата Силькеборг в родных стенах минимально обыграл Сённерьюск – 1:0. А вот на минувших выходных подопечные Кента Нильсена на выезде встречались с Ольборгом и проиграли 1:2, забив единственный мяч на 90-й минуте матча. Первый матч в Норвегии против Мольде получился достаточно равным по голевым моментам, однако хозяева лучше воспользовались своими шансами.

Мольде

MFKне особо удачно выступил в прошлом сезоне в родном чемпионате, заняв в итоге только пятое место. С другой стороны, Мольде обыграл в финале Кубка Норвегии Будё/Глимт – сильнейший клуб страны в последние годы. Это позволило завоевать путёвку в квалификацию Лиги Европы. В прошлом сезоне, напомним, Мольде дошёл до стадии 1/8 финала Лиги Конференций, где по сумме двух матчей проиграл Брюгге.

В текущем розыгрыше норвежской Высшей лиги Мольде по итогам 17-ти сыгранных туров занимает четвёртую позицию, имея в активе 28 очков. Это на девять баллов меньше, чем у лидера чемпионата Будё/Глимта. На минувших выходных команда на выезде уступила с минимальным счётом Викингу (0:1) и это поражение стало уже вторым кряду в чемпионате.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее команды не играли между собой в еврокубках

В 4-х матчах из пяти последних с участием Силькеборга забивали обе команды

В 3-х матчах из пяти последних с участием Мольде сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Силькеборг – Мольде прогноз

Считаем, что в родных стенах датчане могут дать бой и, возможно, даже выиграют. Однако класс Мольде в итоге сыграет ключевую роль и дальше пройдут норвежцы. Наша ставка «Обе забьют» с коэффициентом 1.65.

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