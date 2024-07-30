EN EN
Поиск
Результаты поиска
Dailysports Прогнозы Силькеборг может выиграть в родных стенах! Прогноз на матч Силькеборг - Мольде

Силькеборг может выиграть в родных стенах! Прогноз на матч Силькеборг - Мольде

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Силькеборг - Мольде прогноз Фото: moldefk.no / Автор неизвестен
Силькеборг Силькеборг
Квалификация Лиги Европы 01 авг 2024, 13:15 Силькеборг - Мольде
-
- : -
Международные, Silkeborg, ЙИСК Парк
Мольде Мольде
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.65
Промокод на бонус 1xBet
1x_1912910 Промокод скопирован
1хБет 5.00
Сделать ставку

Один из поединков в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы будет сыгран в Дании, где на арене «ЙИСК Парк» местный Силькеборг примет норвежский Мольде. Первый матч этих команд в Норвегии завершился победой хозяев со счётом 3:1. Удастся ли датчанам отыграться в родных стенах? Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Силькеборг

«Красно-белые» в прошлом розыгрыше датской Суперлиги финишировали только на шестом месте. При этом от тройки лидеров Силькеборг отстал на приличные 23 балла. Путёвку в еврокубки команда Кента Нильсена оформила благодаря победе в национальном кубке, где в финальном матче со счётом 1:0 был обыгран Орхус.

В первом туре нового чемпионата Силькеборг в родных стенах минимально обыграл Сённерьюск – 1:0. А вот на минувших выходных подопечные Кента Нильсена на выезде встречались с Ольборгом и проиграли 1:2, забив единственный мяч на 90-й минуте матча. Первый матч в Норвегии против Мольде получился достаточно равным по голевым моментам, однако хозяева лучше воспользовались своими шансами.

Мольде

MFKне особо удачно выступил в прошлом сезоне в родном чемпионате, заняв в итоге только пятое место. С другой стороны, Мольде обыграл в финале Кубка Норвегии Будё/Глимт – сильнейший клуб страны в последние годы. Это позволило завоевать путёвку в квалификацию Лиги Европы. В прошлом сезоне, напомним, Мольде дошёл до стадии 1/8 финала Лиги Конференций, где по сумме двух матчей проиграл Брюгге.

В текущем розыгрыше норвежской Высшей лиги Мольде по итогам 17-ти сыгранных туров занимает четвёртую позицию, имея в активе 28 очков. Это на девять баллов меньше, чем у лидера чемпионата Будё/Глимта. На минувших выходных команда на выезде уступила с минимальным счётом Викингу (0:1) и это поражение стало уже вторым кряду в чемпионате.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее команды не играли между собой в еврокубках
  • В 4-х матчах из пяти последних с участием Силькеборга забивали обе команды
  • В 3-х матчах из пяти последних с участием Мольде сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Силькеборг – Мольде прогноз

Считаем, что в родных стенах датчане могут дать бой и, возможно, даже выиграют. Однако класс Мольде в итоге сыграет ключевую роль и дальше пройдут норвежцы. Наша ставка «Обе забьют» с коэффициентом 1.65.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.65
Промокод на бонус 1xBet
1x_1912910 Промокод скопирован
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Австралия - США прогноз Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 13:00 США выиграют третий поединок в группе! Прогноз на матч Австралия - США Австралия Коэф.: 1.6 США Рекомендуем Мелбет
Замбия - Германия прогноз Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 13:00 Замбия Женщины - Германия Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Замбия Коэф.: 1.9 Германия Сделать ставку Мелбет
Партизан - Динамо Киев прогноз Квалификация Лиги Чемпионов Сегодня, 14:00 Ждём победу гостей! Прогноз на матч Партизан - Динамо Киев Партизан Коэф.: 1.65 Динамо Киев Сделать ставку Мелбет
Марта Костюк - Донна Векич прогноз Олимпиада-2024. Женский одиночный турнир Сегодня, 14:30 Прогноз и ставки на матч Марта Костюк – Донна Векич 31 июля 2024 года Марта Костюк Коэф.: 1.65 Донна Векич Рекомендуем 1хБет
Аустрия Вена - Ильвес прогноз Лига конференций. Квалификация Сегодня, 14:30 Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года Аустрия Вена Коэф.: 1.64 Ильвес Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Ближайшие матчи
Все
Ауда 0 - 0 Клифтонвилл Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Ауда
0
Клифтонвилл
0
33’
Япония 1 - 0 Нигерия (Ж) Сегодня, 11:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Япония
1
Нигерия (Ж)
0
33’
Бразилия 0 - 0 Испания Сегодня, 11:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Бразилия
0
Испания
0
33’
Хаккен - : - Дюделанж Сегодня, 13:00 Лига конференций. Квалификация
Хаккен
-
Дюделанж
-
13:00
Види ФК - : - Сумгаит Сегодня, 13:00 Лига конференций. Квалификация
Види ФК
-
Сумгаит
-
13:00
Ригас Футбола Школа - : - Буде-Глимт Сегодня, 13:00 Квалификация Лиги Чемпионов
Ригас Футбола Школа
-
Буде-Глимт
-
13:00
Замбия - : - Германия Сегодня, 13:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Замбия
-
Германия
-
13:00
Австралия - : - США Сегодня, 13:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Австралия
-
США
-
13:00
Мидтъюлланн - : - СО Санта-Колома Сегодня, 13:15 Квалификация Лиги Чемпионов
Мидтъюлланн
-
СО Санта-Колома
-
13:15
Партизан - : - Динамо Киев Сегодня, 14:00 Квалификация Лиги Чемпионов
Партизан
-
Динамо Киев
-
14:00
Последние новости
Новости Олимпийских игр Сегодня, 11:05 Сенсация в настольном теннисе. Первый номер мирового рейтинга вылетел во втором матче Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:59 Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:57 Спортсменка из Гватемалы принесла своей стране первое в истории золото Олимпиады Новости бокса Сегодня, 10:40 «Мой друг жадное пузо, продолжай работать», - Усик ответил Тайсону Фьюри Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:36 Размялся перед парами. Алькарас спокойно вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады Новости футбола Сегодня, 10:34 Экс-форвард Арсенала лоббирует переезд подопечного Артеты в Марсель Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:11 28 лет. Музетти - первый итальянец, вышедший в 1/4 финала Олимпиады в 21 веке Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:02 Аргентина выиграла первую золотую медаль на летних Олимпиадах за восемь лет Новости футбола Сегодня, 09:55 Ницца намерена подписать форварда Ювентуса. Трансфер оказался внеплановым Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:53 Триатлонистка из Казахстана не смогла финишировать и обратилась за медицинской помощью на Олимпиаде
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня США выиграют третий поединок в группе! Прогноз на матч Австралия - США Футбол Сегодня Замбия Женщины - Германия Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Ждём победу гостей! Прогноз на матч Партизан - Динамо Киев Теннис Сегодня Прогноз и ставки на матч Марта Костюк – Донна Векич 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Ягеллония - Паневежис прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Челси – Клуб Америка 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Ливерпуль – Арсенал прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч РБ Лейпциг – Астон Вилла 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 1 августа 2024 года