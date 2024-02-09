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Сидней Кингз — Иллаварра Хоукс прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Сидней Кингз - Иллаварра Хоукс прогноз
Сидней Кингз Сидней Кингз
НБЛ 10 фев 2024, 23:00 Сидней Кингз - Иллаварра Хоукс
Сидней , Qudos Bank Arena
Иллаварра Хоукс Иллаварра Хоукс
Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.61
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100%
1хБет 5.00
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В рамках 19-го тура австралийской НБЛ состоится поединок между Сиднеем и Иллаваррой. Встреча пройдет в воскресенье, 11 февраля. Начало игры запланировано на 06:00 по центрально европейскому времени.

Сидней Кингз

Действующий чемпион в нынешнем сезоне откровенно говоря не впечатляет. Это касается и результатов и самой игры в целом. Кингз до сих пор не гарантировали себе места в плей-офф, это при том , что помимо матча с Иллаваррой и Сиднея будет еще одна игра.

12 побед в 26-ти матчах пока позволяют занимать седьмое место, однако сзади еще две команды, которые имеют лишь на одну победу меньше.

Иллаварра Хоукс

Иллаварра имеет несколько матчей в запасе и точно можно сказать, что все находится в руках баскетболистов Хоукс. По итогам 25-ти матчей у команды 12 побед и 13 поражений, что позволяет занимать шестую строчку в турнирной таблице НБЛ.

Борьба за зону плей-офф обещает быть нешуточной и нас точно ждет интереснейшая развязка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Сидней победил лишь в одном матче из последних четырех. Примечательно, что обыгран был лидер чемпионата — Мельбурн Юнайтед.
  • В прошлой игре Хоукс прервали трехматчевую серию побед.
  • В этом сезоне команды обменялись гостевыми победами.

Сидней Кингз — Иллаварра Хоукс Прогноз

У действующих чемпионов нет права на ошибку, а Иллаварра не выглядит столь грозной силой. Моя ставка — победа Кингз с форой -2.

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Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.61
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1хБет 5.00
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