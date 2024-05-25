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Швеция – Канада прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Швеция - Канада прогноз Фото: https://x.com/Trekronorse
Швеция Швеция
Чемпионат Мира Сегодня, 08:20 Швеция - Канада
Прага, О2 Арена
Канада Канада
Прогноз на матч Тотал больше 5,5
Коэф.: 1.69
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В матче за третье место на Чемпионате мира по хоккею сборная Швеции и сборная Канады. Эта игра начнется в 15:20 по центральноевропейскому времени, а эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Швеция

Тре крунур явно видели в финале Чемпионата мира. Тем не менее, не сложилось, в полуфинале они потерпели разгромное поражение от Чехии со счетом 3:7. Швеция первой открыла счет в этой игре, затем вышла вперед 2:1, но чехи почти сразу сравнивали. Ключевым стал глупый период, когда Чехия забросила три шайбы и пропустила только одну. В третьей 20-минутке Швеция не смогла ничего сделать и проиграла 3:7.

Швеция провела очень классный групповой этап - семь побед в семи матчах и победа над финнами в четвертьфинале. Несмотря на это, шведы не сыграют в финале, что является определенной сенсацией, ведь именно Тре крунур считали фаворитами Чемпионата мира. К слову, Швеция до сих пор остается единственной сборной, кто не пропускает в меньшинстве. 18 попыток у соперников и ни одной реализованной.

Канада

Как и Швеция, Кленовые были фаворитами Чемпионата мира. Однако, после убедительной победы над Словакией в четвертьфинале, они уступили Швейцарии в полуфинале. Канада пропустила очень быстро два гола, но выровняла игру и сравняла счет. Кленовые перехватили инициативу, но забить победный гол не удалось. Игра перешла в овертайм, а в дальнейшем и в серию буллитов. Где Швейцария оказалась лучше, Канада проиграла и сыграет за бронзу.

Канадцы очень удачно играли до полуфинала. Они ни разу не проиграли в своей группе, затем разгромили Словакию в четвертьфинале 6:3, но увязли в полуфинале. Очень неожиданный результат, ведь у Канады очень качественный состав, где сплав молодости и опыта. Несмотря на это, они останутся без золота и сложат полномочия Чемпиона мира.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Швеция и Канада сыграли последний раз между собой в 2022 году. Тогда Кленовые обыграли Тре крунур в овертайме 4:3.
  • Команда Швеция одержала победу в основное время в 7 из последних 9 матчей. Канада не проигрывает в основное время на протяжении последних 9 матчей.
  • Канада забивает больше 2 шайб в 9 из последних 11 матчей. Швеция забивает больше 2 шайб в 8 из последних 9 матчей.

Швеция – Канада Прогноз

Швецию и Канаду мы явно ждали в матче за главный титул, однако, их соперники были против. Очевидно, что в игре за бронзовые награды не будет такого напряжения и борьбы. Сборные будут играть максимально расслабленно и попытаются завершить турнир на мажорной ноте. Несмотря на это, сделаю ставку на количество голов. Моя ставка - тотал матча больше 5,5 шайб с коэффициентом 1,69.

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Прогноз на матч Тотал больше 5,5
Коэф.: 1.69
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