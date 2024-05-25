Швейцария – Чехия прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 5 Коэф.: 1.59 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В воскресенье, 26 мая, пройдет финальный матч Чемпионата мира по хоккею 2024, который сейчас проходит в Чехии. Как раз хозяева соревнований сыграют за золотые награды против Швейцарии. Игра начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на финальный матч.

Швейцария

Швейцарцы проводят невероятный турнир. Они проиграли только одну игру, это случилось на групповом этапе в матче с Канадой (2:3). Во всех остальных матчах Швейцария одерживала победу. В одной из игр сборная Швейцарии обыграла Чехию. И игра дошла до серии буллитов, где швейцарцы были лучше. Полуфинальный поединок также дошел до серии штрафных бросков и снова Швейцария была лучше. В общем, лучше начали эту игру, забросили две шайбы, но Канада смогла догнать соперников и была близка к победе - подвела реализация.

Также, Швейцария имеет очень хорошие показатели реализации большинства. Они имели 40 попыток, из которых реализовали 12 - это 30% и третий показатель турнира. Однако, они очень плохо играют в меньшинстве - 15 место из 16 на Чемпионате мира. Отмечу и то, что голкипер Швейцарии Леонардо Дженони - является лучшим голкипером Чемпионата мира. Его процент отраженных бросков составляет - 93,48%. На этом Чемпионате мира он провел одну игру на ноль, в среднем пропускает 1,45 шайбы за матч.

Чехия

Хозяева Чемпионата мира провели неплохой групповой этап. Тем не менее, оно проиграли во всех ключевых матчах. Чехия сначала обыграла Финляндию 1:0 по буллитам, но дальше проиграла Канаде и Швейцарии. Из-за этого они заняли третье место в группе и попали на США. А плей-офф чехи играли уже совсем в другой хоккей. Сначала они сдержали лучшую атаку группового этапа и обыграли американцев 1:0. Однако в полуфинале Чехия устроила настоящую феерию. Сначала они выдержали давление и дважды догоняли Тре крунур, а во втором периоде просто не заметили соперника. Чехия забросила три шайбы и пропустила одну.

Хозяева турнира обыграли в полуфинале Швецию 7:3. Причем все голы были забиты в формате 5 на 5. Чехия очень удачно играет в равных составах, однако, есть проблемы с игрой в меньшинстве. Сейчас у них 80% нейтрализации большинства, что является десятым показателем турнира. Также добавлю, что голкипер Чехии на втором месте по проценту отраженных бросков. Сейчас Лукас Достали имеет показатель в 92,86% и пропускает в среднем за игру 1,8 шайбы и имеет два матча на ноль.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Швейцария и Чехия играли в очном матче как раз на этом турнире, когда швейцарцы выиграли 2:1 по буллитам.

Швейцария не проигрывает в основное время в 8 из последних 9 матчей. Чехия не проигрывает в основное время на протяжении последних 9 матчей.

Швейцария забивает более 2 шайб в 6 из последних 9 матчей. Чехия забивает больше 2 шайб в 6 из последних 8 матчей.

Швейцария – Чехия Прогноз

Финал Чемпионата мира. Очевидно, что две сборные не будут рисковать и играть осторожно. И для Чехии, и для Швейцарии очень много на кону. Чехия последний раз выигрывала золотые награды в 2010 году, Швейцария еще не имеет ни одной победы, но несколько раз играли в финалах.

Как по мне, финальный матч будет очень напряженным и не голевым. Моя ставка - индивидуальный тотал матча меньше 5 с коэффициентом 1,59.

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