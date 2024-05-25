EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Швейцария – Чехия прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Швейцария – Чехия прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Швейцария - Чехия прогноз Фото: https://x.com/czehockey
Швейцария Швейцария
Чемпионат Мира Сегодня, 13:20 Швейцария - Чехия
Прага, О2 Арена
Чехия Чехия
Прогноз на матч Тотал меньше 5
Коэф.: 1.59
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

В воскресенье, 26 мая, пройдет финальный матч Чемпионата мира по хоккею 2024, который сейчас проходит в Чехии. Как раз хозяева соревнований сыграют за золотые награды против Швейцарии. Игра начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на финальный матч.

Швейцария

Швейцарцы проводят невероятный турнир. Они проиграли только одну игру, это случилось на групповом этапе в матче с Канадой (2:3). Во всех остальных матчах Швейцария одерживала победу. В одной из игр сборная Швейцарии обыграла Чехию. И игра дошла до серии буллитов, где швейцарцы были лучше. Полуфинальный поединок также дошел до серии штрафных бросков и снова Швейцария была лучше. В общем, лучше начали эту игру, забросили две шайбы, но Канада смогла догнать соперников и была близка к победе - подвела реализация.

Также, Швейцария имеет очень хорошие показатели реализации большинства. Они имели 40 попыток, из которых реализовали 12 - это 30% и третий показатель турнира. Однако, они очень плохо играют в меньшинстве - 15 место из 16 на Чемпионате мира. Отмечу и то, что голкипер Швейцарии Леонардо Дженони - является лучшим голкипером Чемпионата мира. Его процент отраженных бросков составляет - 93,48%. На этом Чемпионате мира он провел одну игру на ноль, в среднем пропускает 1,45 шайбы за матч.

Чехия

Хозяева Чемпионата мира провели неплохой групповой этап. Тем не менее, оно проиграли во всех ключевых матчах. Чехия сначала обыграла Финляндию 1:0 по буллитам, но дальше проиграла Канаде и Швейцарии. Из-за этого они заняли третье место в группе и попали на США. А плей-офф чехи играли уже совсем в другой хоккей. Сначала они сдержали лучшую атаку группового этапа и обыграли американцев 1:0. Однако в полуфинале Чехия устроила настоящую феерию. Сначала они выдержали давление и дважды догоняли Тре крунур, а во втором периоде просто не заметили соперника. Чехия забросила три шайбы и пропустила одну.

Хозяева турнира обыграли в полуфинале Швецию 7:3. Причем все голы были забиты в формате 5 на 5. Чехия очень удачно играет в равных составах, однако, есть проблемы с игрой в меньшинстве. Сейчас у них 80% нейтрализации большинства, что является десятым показателем турнира. Также добавлю, что голкипер Чехии на втором месте по проценту отраженных бросков. Сейчас Лукас Достали имеет показатель в 92,86% и пропускает в среднем за игру 1,8 шайбы и имеет два матча на ноль.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Швейцария и Чехия играли в очном матче как раз на этом турнире, когда швейцарцы выиграли 2:1 по буллитам.
  • Швейцария не проигрывает в основное время в 8 из последних 9 матчей. Чехия не проигрывает в основное время на протяжении последних 9 матчей.
  • Швейцария забивает более 2 шайб в 6 из последних 9 матчей. Чехия забивает больше 2 шайб в 6 из последних 8 матчей.

Швейцария – Чехия Прогноз

Финал Чемпионата мира. Очевидно, что две сборные не будут рисковать и играть осторожно. И для Чехии, и для Швейцарии очень много на кону. Чехия последний раз выигрывала золотые награды в 2010 году, Швейцария еще не имеет ни одной победы, но несколько раз играли в финалах.

Как по мне, финальный матч будет очень напряженным и не голевым. Моя ставка - индивидуальный тотал матча меньше 5 с коэффициентом 1,59.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 5
Коэф.: 1.59
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Хетафе - Мальорка прогноз Ла Лига Испания Сегодня, 08:00 Хетафе – Мальорка прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Хетафе Коэф.: 1.71 Мальорка Рекомендуем БетВиннер
Швеция - Канада прогноз Чемпионат Мира Сегодня, 08:20 Швеция – Канада прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Швеция Коэф.: 1.69 Канада Сделать ставку Мелбет
Национальный банк Египта - Исмаили прогноз Премьер-лига Египет Сегодня, 09:00 Национальный Банк Египта – Исмаили прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Национальный банк Египта Коэф.: 1.6 Исмаили Сделать ставку Мелбет
Лидс - Саутгемптон прогноз Чемпионшип Англия Сегодня, 10:00 Лидс – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Лидс Коэф.: 1.75 Саутгемптон Рекомендуем БетВиннер
Сельта - Валенсия прогноз Ла Лига Испания Сегодня, 10:15 Сельта – Валенсия прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Сельта Коэф.: 1.95 Валенсия Сделать ставку Лайнбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости баскетбола Сегодня, 01:25 Плей-офф НБА-2024. Расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Вчера, 17:18 Ювентус и Монца близки к согласованию трансфера лучшего голкипера Серии А Новости футбола Вчера, 17:00 ПСЖ одержал победу над Лионом в прощальном матче Мбаппе и завоевал Кубок Франции Новости футбола Вчера, 16:54 Официально 36-й титул. Реал Мадрид завершил чемпионский сезон в Примере ничьей с Бетисом Новости автоспорта Вчера, 16:40 Семья Шумахера выиграла судебный иск у немецкого журнала за скандальную публикацию Новости футбола Вчера, 16:09 Неожиданно. В Баварии назвали причину ухода Тухеля Новости футбола Вчера, 16:01 Первый золотой дубль в истории. Байер обыграл Кайзерслаутерн, став обладателем Кубка Германии Новости футбола Вчера, 15:37 Хотел бы однажды вернуться в Барселону. Хави впервые прокомментировал свою отставку Новости футбола Вчера, 15:35 Легендарный Тони Кроос трогательно попрощался с трибунами Сантьяго Бернабеу Новости хоккея Вчера, 15:13 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Хетафе – Мальорка прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Хоккей Сегодня Швеция – Канада прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Футбол Сегодня Национальный Банк Египта – Исмаили прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Футбол Сегодня Лидс – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Футбол Сегодня Сельта – Валенсия прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Футбол Сегодня Лас-Пальмас – Алавес прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Фенербахче — Олимпиакос прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Футбол Сегодня Коньяспор – Галатасарай прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Футбол Сегодня Аль-Гаиш – Баладият Эль-Махалла прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Футбол Сегодня Фьючер – Аль-Масри прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года