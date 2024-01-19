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Шон Стриклэнд — Дрикус Дю Плесси прогноз и ставки на бой 21 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Шон Стриклэнд - Дрикус Дю Плесси прогноз
Шон Стриклэнд Шон Стриклэнд
Бой за титул чемпиона в среднем весе 20 янв 2024, 22:00 Шон Стриклэнд - Дрикус Дю Плесси
Торонто, Scotiabank Arena
Дрикус Дю Плесси Дрикус Дю Плесси
Прогноз на матч Победа Шон Стриклэнд
Коэф.: 1.74
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В рамках главного боя турнира UFC 297 состоится поединок между Шоном Стриклэндом и Дрикусом Дю Плесси. Бой пройдет в Онтраио в ночь на воскресенье, 21 января. Поединок начнется не ранее 05:00 по центрально европейскому времени.

Шон Стриклэнд

В начале 2022 года Шон одержал победу над шведом Херманссоном, ставшую для него шестой подряд. Он был всего в одном бою от шанса на титул, но бразильский нокаутер Алекс Перейра помешал ему, нокаутировав его в первом раунде. Стриклэнд вернулся в декабре и потерпел второе поражение, проиграв Каннонье по очкам в спорном решении судей.

Однако уже через месяц Шон принял вызов Имавова и начал 2023 год с победы в поединке по решению судей. Затем в июле он досрочно победил Абусупияна Магомедова, а в сентябре получил неожиданный, но долгожданный шанс бороться за титул. Статус аутсайдера не смутил Стриклэнда, и в главном событии UFC 293 он сумел противостоять Адесанье и даже выиграть бой по очкам.

Дрикус Дю Плесси

Интересный факт заключается в том, что изначально Дрикусу Дю Плесси предстояло встретиться с Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 293. Дрикус — опытный боец, считающийся одним из топовых в среднем весе, и бой с Адесаньей обещал быть зрелищным противостоянием.

Однако, по несчастному стечению обстоятельств, Дю Плесси получил травму и был вынужден отказаться от поединка. Вместо него в бой с чемпионом вышел Шон Стриклэнд. Этот ход событий добавил неожиданности и напряжения предстоящему поединку.

Прогноз на бой Щон Стриклэнд — Дрикус Дю Плесси

Букмекеры ожидают, что опыт, стойкость и боевой настрой Шона Стриклэнда будут достаточными, чтобы противостоять напору вызывающего претендента. Важным фактором является спортивная агрессия, которой обладает Стриклэнд. Думаю, что он сможет выдержать давление своего соперника и защитит титул чемпиона.

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Прогноз на матч Победа Шон Стриклэнд
Коэф.: 1.74
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