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Шеллефтео – Витковице прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Шеллефтео - Витковице прогноз
Шеллефтео Шеллефтео
Лига Чемпионов Сегодня, 13:00 Шеллефтео - Витковице
Шеллефтео, Шеллефтео Крафт Арена
Витковице Витковице
Прогноз на матч Тотал больше 5
Коэф.: 1.6
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16 января в хоккейной Лиге Чемпионов будут проведены ответные игры, по итогам которых определятся финалисты, в одном из этих матчей сойдутся Шеллефтео – Витковице прогноз на матч этих клубов читайте на нашем ресурсе.

Шеллефтео

В текущем сезоне Шеллефтео хотя в Лиге Чемпионов было нелегко, с группы команда вышла с пятого места, выиграв 4 матча из шести. Уже в плей-офф прошли Тршинец, поражение в гостях 3:4 и победа дома 5:2. Очень сложно было против Ферьестада, которому уступили в первой встрече на своей арене 3:4, но потом взяли реванш в гостях – 4:1, хотя и котировались андердогами. Неплохо идут дела и в шведском чемпионате, здесь клуб третий в регулярке.

Витковице

Чешский клуб неплохо смотрелся на групповом этапе Лиги Чемпионов, однако, квалифицировался в плей-офф только с девятого места. Уже в стыковых встречах удалось пройти Пеликанс – 3:0 в гостях и 1:1 дома, а также Рапперсвиль – 1:2 на выезде и 5:1 на своей арене. В обоих упомянутых противостояниях Витковице не считался фаворитом пары. На внутренней арене команда не впечатляет, так как занимает только 12-ю строчку, но это последнее место в зоне плей-офф. Чтоб пробиться в финал Лиги Чемпионов нужен камбэк.

История очных противостояний

В первой встрече Шеллефтео сделал большой шаг к финалу, так как выиграл в гостях со счетом 4:2. Команды еще в первом периоде закинули четыре шайбы, счет был 2:2, а в дальнейшем гости лучше распорядились своими возможностями.

Прогноз на матч Шеллефтео – Витковице

Шведский клуб явно ближе к финалу и считается фаворитом предстоящей битвы, хотя спешить с выводами не стоит, ведь отыграть две шайбы в современном хоккее можно меньше, чем за минуту. Витковице терять нечего, надо рисковать, хозяева постараются сыграть с позиции силы, должна получиться заруба. При таких раскладах мы считаем проходимой ставку на тотал больше 5 закинутых шайб.

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Прогноз на матч Тотал больше 5
Коэф.: 1.6
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