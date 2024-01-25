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Шеффилд Юнайтед – Брайтон прогноз и ставки на матч 27 января 2024

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Шеффилд Юнайтед - Брайтон прогноз
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Кубок Англии 27 янв 2024, 10:00 Шеффилд Юнайтед - Брайтон
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Англия, Sheffield, Брамалл Лейн
Брайтон Брайтон
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Брайтон
Коэф.: 1.59
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В 1/16 финала Кубка Англии сразятся два представителя Премьер-лиги – Шеффилд Юнайтед на своем поле сыграет против Брайтона. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Шеффилд Юнайтед

Шеффилд Юнайтед – аутсайдер Премьер-лиги. Команда Криса Уайлдера занимает последнее место, набрав 10 очков в 21 матче. На выходных “клинки” сыграли невероятный матч против Вест Хэма (2:2), в котором вырвали ничью на 90+13 благодаря голу Оливера Макберни с пенальти. В последних 5 матчах чемпионата Шеффилд Юнайтед набрав только 2 очка. В 1/32 финала Кубка Англии он разгромил скромный Гиллингем 4:0.

Брайтон

Брайтон ведет борьбу за место в еврокубках на следующий сезон. Команда Роберто Де Дзерби занимает седьмое место с 32 очками в активе. Последние два матча чемпионата Брайтон сыграл 0:0 против Вест Хэма и Вулверхэмптона, а перед этим обыграл Тоттенхэм 4:2. В предыдущем раунде Кубка Англии Брайтон уверенно обыграл Сток Сити 4:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Брайтон не выигрывает у Шеффилд Юнайтед с 2005 года
  • В 12-м туре АПЛ Шеффилд Юнайтед на выезде отобрал очки у Брайтона – 1:1
  • Из 21 матча между этими командами за всю историю Брайтон выиграл только 5

В минувшем сезоне Брайтон и Шеффилд Юнайтед дошли до полуфинала Кубка Англии, но уступили командам из Манчестера

Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед – Брайтон

Команде Криса Уайлдера нужно сконцентрировать внимание на борьбе за место в АПЛ на следующий сезон, поэтому победа Брайтона выглядит лучшим вариантом ставки на этот матч.

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