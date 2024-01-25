Шеффилд Юнайтед – Брайтон прогноз и ставки на матч 27 января 2024
В 1/16 финала Кубка Англии сразятся два представителя Премьер-лиги – Шеффилд Юнайтед на своем поле сыграет против Брайтона. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед – аутсайдер Премьер-лиги. Команда Криса Уайлдера занимает последнее место, набрав 10 очков в 21 матче. На выходных “клинки” сыграли невероятный матч против Вест Хэма (2:2), в котором вырвали ничью на 90+13 благодаря голу Оливера Макберни с пенальти. В последних 5 матчах чемпионата Шеффилд Юнайтед набрав только 2 очка. В 1/32 финала Кубка Англии он разгромил скромный Гиллингем 4:0.
Брайтон
Брайтон ведет борьбу за место в еврокубках на следующий сезон. Команда Роберто Де Дзерби занимает седьмое место с 32 очками в активе. Последние два матча чемпионата Брайтон сыграл 0:0 против Вест Хэма и Вулверхэмптона, а перед этим обыграл Тоттенхэм 4:2. В предыдущем раунде Кубка Англии Брайтон уверенно обыграл Сток Сити 4:2.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Брайтон не выигрывает у Шеффилд Юнайтед с 2005 года
- В 12-м туре АПЛ Шеффилд Юнайтед на выезде отобрал очки у Брайтона – 1:1
- Из 21 матча между этими командами за всю историю Брайтон выиграл только 5
В минувшем сезоне Брайтон и Шеффилд Юнайтед дошли до полуфинала Кубка Англии, но уступили командам из Манчестера
Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед – Брайтон
Команде Криса Уайлдера нужно сконцентрировать внимание на борьбе за место в АПЛ на следующий сезон, поэтому победа Брайтона выглядит лучшим вариантом ставки на этот матч.
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