Шеффилд Юнайтед – Брайтон прогноз и ставки на матч 27 января 2024

Прогноз на матч Победа Брайтон Коэф.: 1.59 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 1/16 финала Кубка Англии сразятся два представителя Премьер-лиги – Шеффилд Юнайтед на своем поле сыграет против Брайтона. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Шеффилд Юнайтед

Шеффилд Юнайтед – аутсайдер Премьер-лиги. Команда Криса Уайлдера занимает последнее место, набрав 10 очков в 21 матче. На выходных “клинки” сыграли невероятный матч против Вест Хэма (2:2), в котором вырвали ничью на 90+13 благодаря голу Оливера Макберни с пенальти. В последних 5 матчах чемпионата Шеффилд Юнайтед набрав только 2 очка. В 1/32 финала Кубка Англии он разгромил скромный Гиллингем 4:0.

Брайтон

Брайтон ведет борьбу за место в еврокубках на следующий сезон. Команда Роберто Де Дзерби занимает седьмое место с 32 очками в активе. Последние два матча чемпионата Брайтон сыграл 0:0 против Вест Хэма и Вулверхэмптона, а перед этим обыграл Тоттенхэм 4:2. В предыдущем раунде Кубка Англии Брайтон уверенно обыграл Сток Сити 4:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Брайтон не выигрывает у Шеффилд Юнайтед с 2005 года

В 12-м туре АПЛ Шеффилд Юнайтед на выезде отобрал очки у Брайтона – 1:1

Из 21 матча между этими командами за всю историю Брайтон выиграл только 5

В минувшем сезоне Брайтон и Шеффилд Юнайтед дошли до полуфинала Кубка Англии, но уступили командам из Манчестера

Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед – Брайтон

Команде Криса Уайлдера нужно сконцентрировать внимание на борьбе за место в АПЛ на следующий сезон, поэтому победа Брайтона выглядит лучшим вариантом ставки на этот матч.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram