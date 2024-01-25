Шеффилд Уэнсдей – Ковентри Сити прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года

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Предлагаем вниманию наших читателей эксклюзивный прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей – Ковентри Сити, команды сыграют в рамках 1/16 финала.

Шеффилд Уэнсдей

Для Шеффилда сезон складывается неудачно, команда идет предпоследней в Чемпионшип, из-за чего рискует вылететь из дивизиона. Отставание от 21-го проходного мета составляет целых 5 очков. В последнем туре команда уступила дома, как раз Ковентри, что стало вторым поражением кряду. Клуб проиграл в чемпионате 18 матчей из 28, при этом Шеффилд Уэнсдей мало забивает, всего 22 гола в 28 встречах Чемпионшип. Есть большие сомнения, что команда способна пройти далеко в Кубке Англии.

Ковентри Сити

Неплохо складывается сезон для Ковентри, команда идет шестой во втором по силе английском дивизионе, поэтому имеет шансы на повышение в классе через плей-офф. Преследователей много, ведь отрыв даже от 11-го места составляет всего три очка. Команда сейчас в отличной форме, так как находится на серии из десяти матчей без побед во всех турнирах, из них 7 побед и три ничьи.

История очных противостояний

Клубы уже играли между собой в рамках Чемпионшип, Ковентри выиграл дома 2:0, а потом, буквально на днях и в гостях – 2:1.

Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей – Ковентри Сити

Встречаются двое представителей Чемпионшип, изначально в этой паре не было фаворита, но сейчас небольшое преимущество у гостей. Подобные движения котировок объясняются легко, Ковентри лучше проводит этот сезон, а также дважды обыгрывал соперника, что является психологическим преимуществом. Перспективно здесь выглядит ставка на успех гостей с нулевой форой.

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