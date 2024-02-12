Шаньдун – Кавасаки прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024

Прогноз на матч Победа Кавасаки Коэф.: 2.02 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 1/8 финала Лиги чемпионов АФК Шаньдун дома сыграет против Кавасаки. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Шаньдун

Шаньдун занял второе место в своей группе, но прошел дальше как одна из лучших команд, которые заняли вторые места. Четырехкратные чемпионы Китая набрали 12 очков, но уступили Йокогаме по дополнительным показателям. Свой последний официальный матч Шаньдун сыграл как раз против Йокогамы еще 13 декабря – поражение 0:3. Минувший сезон чемпионата Китая Шаньдун завершил на втором месте.

Кавасаки

Кавасаки очень уверенно выиграл свою группу. Японская команда набрала 16 очков, опередив Ульсан, Джохор и Бангкок Юнайтед. Лишь Ульсану удалось в последнем туре отобрать у Кавасаки очки – 2:2. Этот матч был последним официальным для Кавасаки. Чемпионат Японии команда Тору Оники завершила лишь на восьмом месте.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Шаньдун и Кавасаки ранее никогда не играли друг против друга

В 17 матчах против команд из Китая в активе Кавасаки 7 побед и 5 ничьих

Шаньдун выиграл 7 из 21 матчей против команд из Японии

Прогноз на матч Шаньдун – Кавасаки

У Кавасаки более классная команда, которая провела очень сильный групповой этап. Поставлю на победу японцев.

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