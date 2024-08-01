Шальке — Брауншвейг прогноз и ставки на матч 3 августа 2024 года

Прогноз на матч Победа или Ничья и Тотал меньше 3.5 Коэф.: 1.71 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

В рамках первого тура Второй немецкой Бундеслиги состоится поединок между Шальке и Брауншвейгом. Встреча пройдет в Гельзенкирхене в субботу, 3 августа. Начало игры запланировано на 20:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Шальке

Шальке не так давно успешно выступал в еврокубках, но в последнее время превращается в середняка Второй Бундеслиги. В новом сезоне перед командой вновь будет стоять задача повыситься в классе, но в это верится с трудом.

В это межсезонье Шальке провел 8 контрольных матчей, в которых сумел обыграть скромные Меппен и Ферль. Клуб располагает неплохим составом, но играет весьма нестабильно.

Брауншвейг

Брауншвейг в прошлом сезоне финишировал сразу над зоной вылета, а в этой кампании главной задачей для них тоже будет сохранение прописки во втором дивизионе немецкого футбола.

Команда провела аж 10 товарищеских поединков в рамках подготовки к новому сезону и лишь дважды не смогла победить. В большинстве случаев соперники были более низкого уровня, поэтому о какой-то удивительной игровой форме говорить не приходится.

Интересные факты и личные встречи

Шальке не смог забить в двух последних матчах.

Брауншвейг выиграл 6 поединков кряду.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами.

Шальке - Брауншвейг Прогноз

Хозяева подходят к этому матчу в статусе фаворита и должны брать три очка. Ставлю на то, что Шальке не проиграет, а в матче будет забито не более 3.5 голов.

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