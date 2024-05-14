EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Севилья – Кадис прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Севилья – Кадис прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Севилья - Кадис прогноз Фото: https://sevillafc.es/ Автор неизвестен
Севилья Севилья
Ла Лига Испания 15 мая 2024, 13:30 Севилья - Кадис
-
- : -
Испания, Seville, Р. Санчес Пицхуан
Кадис Кадис
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Севилья
Коэф.: 1.96
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку

15 мая свою встречу в рамках Примеры проведут Севилья – Кадис. ЭкспертыDailysports подготовили свой эксклюзивный прогноз на эту встречу.

Севилья

Для «белой Андалузии» сезон получился явно неудачным, так как команда провалилась в еврокубках, а также слабо отыграла на внутренней арене. У Севильи был период, когда и вовсе надо было думать о выживание. Сейчас клуб на 12-м месте, и точно останется в элите, хотя это слабое утешение, так как и до зоны еврокубков точно уже не добраться.

В последнем туре Севилья уступила в гостях Вильярреалу со счетом 2:3, причем пропустили решающий мяч только на 90+7 минуте. Обидное поражение прервало серию из пяти матчей без проигрышей, за которую удалось набрать 13 очков.

Кадис

Неудачно складывается сезон для Кадиса, клуб находится в шаге от понижения в классе, так как занимает 18-ю строчку в турнирной таблице. Отставание от спасительного 17-го места составляет 5 очков, при этом осталось сыграть три матча. Только при почти невероятном сценарии команда сможет сохранить прописку в сильнейшем испанском дивизионе.

В последнем туре Кадис сумел обыграть на своем поле Хетафе со счетом 1:0, так команда прервала серию из четырех матчей без побед, за которую удалось набрать всего очко.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды в первом круге устроили зарубу, Кадис вел со счетом 2:0, но перевес в итоге не удержал – 2:2.
  • Севилья выиграла 4 из 5 последних встреч на своем поле.
  • Кадис еще не побеждал в гостях в текущем сезоне Ла Лиги, 6 ничьих и 11 поражений.

Севилья – Кадис Прогноз

Хозяева в этом матче котируются фаворитами, хотя уровень мотивации выше у Кадиса. Сейчас Севилья в хорошей форме и постарается играть на победу, даже несмотря на отсутствие турнирных задач. Предлагаем сделать здесь ставку на успех «белой Андалузии».

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Победа Севилья
Коэф.: 1.96
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс прогноз НБА Сегодня, 20:00 Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Нью-Йорк Никс Коэф.: 1.77 Индиана Пэйсерс Рекомендуем БетВиннер
Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвз прогноз НБА Сегодня, 22:30 Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Денвер Наггетс Коэф.: 1.56 Миннесота Тимбервулвз Сделать ставку Мелбет
Елена Остапенко - Арина Соболенко прогноз WTA Рим 15 мая 2024, 05:00 Елена Остапенко — Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Елена Остапенко Коэф.: 1.59 Арина Соболенко Сделать ставку Мелбет
Эль-Дахлия - Эль Гунах прогноз Премьер-лига Египет 15 мая 2024, 09:00 Эль-Дахлея – Эль-Гуна прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Эль-Дахлия Коэф.: 1.65 Эль Гунах Рекомендуем Мелбет
Чехия - Дания прогноз Чемпионат мира 15 мая 2024, 09:20 Чехия — Дания прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Чехия Коэф.: 1.56 Дания Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости хоккея Сегодня, 16:57 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости бокса Сегодня, 16:30 Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой Новости футбола Сегодня, 16:02 Легенда испанского топ-клуба открыт к переменам, несмотря на недавнее продление контракта Новости бокса Сегодня, 15:29 "Это еще одна мотивация, чтобы победить", - Усик о схватке его команды с командой Фьюри Новости футбола Сегодня, 15:08 Вратарь Манчестер Сити достиг юбилейной отметки в Премьер-лиге Новости баскетбола Сегодня, 15:01 Плей-офф НБА-2024. Расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 14:47 Защитник Барселоны провел первую тренировку за 3,5 месяца после тяжелой травмы Новости тенниса Сегодня, 14:19 Определились все четвертьфинальные пары турнира ATP1000 в Риме Новости футбола Сегодня, 14:13 УЕФА поставил условие Жироне для допуска к Лиге Чемпионов Новости футбола Сегодня, 13:41 Стало известно, при каком условии Реал продаст своего вратаря
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Теннис 15 мая 2024 Елена Остапенко — Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол 15 мая 2024 Эль-Дахлея – Эль-Гуна прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Хоккей 15 мая 2024 Чехия — Дания прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Хоккей 15 мая 2024 Германия – Латвия прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол 15 мая 2024 Пирамидс – Керамика Клеопатра прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол 15 мая 2024 Фарко – Баладият Эль-Махалла прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол 15 мая 2024 Ворскла – Шахтер Донецк прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол 15 мая 2024 Динамо Загреб – Риека прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года