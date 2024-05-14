Севилья – Кадис прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Севилья Коэф.: 1.96 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

15 мая свою встречу в рамках Примеры проведут Севилья – Кадис. ЭкспертыDailysports подготовили свой эксклюзивный прогноз на эту встречу.

Севилья

Для «белой Андалузии» сезон получился явно неудачным, так как команда провалилась в еврокубках, а также слабо отыграла на внутренней арене. У Севильи был период, когда и вовсе надо было думать о выживание. Сейчас клуб на 12-м месте, и точно останется в элите, хотя это слабое утешение, так как и до зоны еврокубков точно уже не добраться.

В последнем туре Севилья уступила в гостях Вильярреалу со счетом 2:3, причем пропустили решающий мяч только на 90+7 минуте. Обидное поражение прервало серию из пяти матчей без проигрышей, за которую удалось набрать 13 очков.

Кадис

Неудачно складывается сезон для Кадиса, клуб находится в шаге от понижения в классе, так как занимает 18-ю строчку в турнирной таблице. Отставание от спасительного 17-го места составляет 5 очков, при этом осталось сыграть три матча. Только при почти невероятном сценарии команда сможет сохранить прописку в сильнейшем испанском дивизионе.

В последнем туре Кадис сумел обыграть на своем поле Хетафе со счетом 1:0, так команда прервала серию из четырех матчей без побед, за которую удалось набрать всего очко.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды в первом круге устроили зарубу, Кадис вел со счетом 2:0, но перевес в итоге не удержал – 2:2.

Севилья выиграла 4 из 5 последних встреч на своем поле.

Кадис еще не побеждал в гостях в текущем сезоне Ла Лиги, 6 ничьих и 11 поражений.

Севилья – Кадис Прогноз

Хозяева в этом матче котируются фаворитами, хотя уровень мотивации выше у Кадиса. Сейчас Севилья в хорошей форме и постарается играть на победу, даже несмотря на отсутствие турнирных задач. Предлагаем сделать здесь ставку на успех «белой Андалузии».

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