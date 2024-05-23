Севилья – Барселона прогноз и ставки на матч 26.05.2024 года

Прогноз на матч П1(+1,0) Коэф.: 1.61 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Один из поединков 38-го тура чемпионата Испании будет сыгран в Севилье, где на арене "Рамон Санчес Писхуан" местный одноимённый клуб примет Барселону. Предлагаем прогноз на это противостояние от команды экспертов Dailysports.

Севилья

"Нервионцы" провели очень непростой сезон, на протяжении которого вели борьбу за выживание. Лишь во второй половине турнира результаты Севильи улучшились и это позволило оторваться от зоны вылета на безопасное расстояние. В 37-ми поединках Севилья оформила 10-ть побед при 16-ти поражениях.

В итоге с 41 очками в активе "нервионцы" опередили тройку неудачников на восемь баллов. В последнем туре Севилья проводила выездной матч против Атлетика из Бильбао и уступили со счётом 0:2. Это поражение стало третьим кряду для "красно-белых" в чемпионате. Отметим, что традиционно хорошо играющая дома Севилья в текущем розыгрыше Примеры проиграла в семи домашних встречах.

Барселона

«Сине-гранатовые» не смогли оказать достойное сопротивление мадридскому Реалу в текущем сезоне. Более того, длительное время Барселона даже Жироне проигрывала, причём абсолютно по делу. Напомним, Барса проиграла «жиронцам» как дома, так и на выезде. Тем не менее, очевидно, что Жирона банально расслабилась после выхода в Лигу чемпионов и этим воспользовался более опытный конкурент.

В итоге Барселона уже гарантировано финиширует на втором месте. В 37-ми поединках Барселона проиграла в пяти матчах, оформив при этом 25 побед. В последнем туре Барселона принимала на своём поле Райо Вальекано и разгромила соперника со счётом 3:0. Отметим также, в 18-ти выездных встречах Барселона проиграла два раза при 10-ти победах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Барселона оформила домашнюю победу над Севильей со счётом 1:0

Победная серия «сине-гранатовых» в противостоянии с Севильей насчитывает четыре поединка

В 4-х последних встречах ни разу не забивали обе команды

Севилья – Барселона прогноз

Барселону считают фаворитом в этом матче, однако по сути мотивация у «сине-гранатовых» отсутствует, как и у хозяев. Предлагаем взять здесь «Победа Севильи с форой (+1.0)» с коэффициентом 1.61.

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