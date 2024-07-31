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Dailysports Прогнозы Серкль Брюгге – Килмарнок прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Серкль Брюгге – Килмарнок прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Серкль Брюгге - Килмарнок прогноз Фото: https://x.com/cercleofficial
Серкль Брюгге Серкль Брюгге
Квалификация Лиги Европы 01 авг 2024, 14:00 Серкль Брюгге - Килмарнок
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Международные, Bruges, Jan Breydel Stadion
Килмарнок Килмарнок
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Серкль Брюгге
Коэф.: 1.5
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ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
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В ответном матче Серкль Брюгге на своем стадионе сыграет против представителя Шотландии Килмарнок. Первый матч завершился ничьей 1:1, эта игра состоится в четверг, 1 августа, и начнется в 20:00 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Серкль Брюгге

Команда начала нынешний сезон Лиги Жупиле начала просто катастрофически. В первой игре они разгромно проиграли Вестерло со счетом 0:3. По итогам прошлого сезона Серкль занял шестое место и получила шанс на еврокубковую квалификацию. В общем, Брюгге три раза до этого играл в квалификациях.

Ни разу они не пробивались в финальную часть. Будучи фаворитом в первой игре, Брюгге не смог обыграть Килмарнок, сыграв вничью 1:1. К слову, готовясь к нынешнему сезону Серкль провел всего три товарищеских матча, в которых раз сыграли вничью, раз победили и раз проиграли.

Килмарнок

Шотландский коллектив шанс на квалификацию в Лигу Конференций УЕФА из-за того, что в прошлом сезоне они заняли четвертое место в Премьер-дивизионе Ирландии. В 38 турах Килмарнок набрал 56 баллов, с разницей забитых и пропущенных 46:44. Квалификацию в Лигу Конференций Килмарнок начал со второго раунда и, будучи аутсайдером, удержал ничью в первой игре против Брюгге.

Готовясь к новому сезону Килмарнок провел пять товарищеских матчей, в которых трижды выиграли и дважды проиграли. Новый сезон Премьер-лиги Шотландии начнется уже на этих выходных, 4 августа. В общем, Килмарнок десять раз до этого играл в еврокубках. Однако, ни разу не пробивались в финальную стадию. Последняя попытка была в сезоне 2019/20 и вылетели в первом раунде.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Эта игра будет второй в истории этих команд. Предыдущая завершилась вничью 1:1.
  • Килмарнок забивает в 11 последних выездных матчах.
  • В последних 4 матчах дома команда Серкль Брюгге пропускает первой.

Прогноз на матч Серкль Брюгге – Килмарнок

В первой игре Серкль считался фаворитом, но не смог обыграть соперника. В результате, эта игра будет ключевой в борьбе за следующий раунд. Килмарнок точно навяжет борьбу соперникам, но я не думаю, что они смогут остановить бельгийцев. Моя ставка - победа Серкль Брюгге с коэффициентом 1,5.

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Прогноз на матч Победа Серкль Брюгге
Коэф.: 1.5
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