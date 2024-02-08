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Сентрал Коуст Маринерс – Сидней прогноз и ставки на матч 10 февраля

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Централ Кост Маринерс - Сидней прогноз
Централ Кост Маринерс Централ Кост Маринерс
А-лига Австралия 10 фев 2024, 03:45 Централ Кост Маринерс - Сидней
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Австралия, Gosford, Central Coast Stadium
Сидней Сидней
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Централ Кост Маринерс
Коэф.: 1.96
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В Австралии продолжается 16 тур А-Лиги. В субботу, 10 февраля, состоится один из центральных матчей тура между Сентрал Коуст Маринерс и ФК Сидней, игра начнется в 9:45 по центральноевропейскому времени.

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Сентрал Коуст Маринерс

Команда является одной из лидеров чемпионата в этом сезоне. После 16 туров А-Лиги в Маринерс 28 очков и занимают они вторую строчку. Они уступают лидеру чемпионата Веллингтон Феникс всего два очка. В крайних пяти играх Сентрал Коуст одержали три победы и дважды сыграли вничью. Как раз в крайней игре они сыграли центровой матч против Феникса, который завершился нулевой ничьей.

Сидней

Сидней ведет сейчас борьбу за зону плей-офф. После 15 игр у них в активе 20 очков и занимают седьмую строчку А-Лиги. Отставание от шестой строчки всего один зачетный пункт. В предыдущих пяти матчах Сидней дважды победил, дважды сыграл вничью и однажды проиграл. В последней игре они потеряли очки в матче с откровенным аутсайдером лиги - Вестерн Юнайтед.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В нынешнем сезоне для обеих команд это первая очная встреча. В предыдущих пяти играх Сидней победил четыре раза и только раз проиграл.
  • Маринерс не пропускает уже три матча подряд. Их беспроигрышная серия длится 14 матчей.
  • Маринерс является лидером А-Лиги по набранным очкам на домашней арене. Сидней идет на седьмой строчке по набранным очкам в гостевых играх.

Сентрал Коуст Маринерс – Сидней прогноз

Маринерс демонстрирует невероятные результаты сейчас. Сидней, в свою очередь, не может найти какой-то стабильности сейчас. Они ведут борьбу за зону плей-офф, но по моему мнению, именно Сентрал Коуст является фаворитом игры. Они хорошо выступают на своем поле, что будет явным плюсом для них. Моя ставка - победа Маринерс за 1,96.

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Прогноз на матч Победа Централ Кост Маринерс
Коэф.: 1.96
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