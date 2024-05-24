Сентрал Коуст Маринерс – Мельбурн Виктори прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.82 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

25 мая состоится финал австралийской А-лиги, в котором сыграют Сентрал Коуст Маринерс – Мельбурн Виктори. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на упомянутую битву.

Сентрал Коуст Маринерс

Действующие победители А-лиги пока успешно идет к защите своего титула. Команда выиграла регулярный чемпионат, опередив ближайшего преследователя всего на два очка. Также клубу удалось выиграть второй по значимости трофей Азии АФК, в финале удалось обыграть Аль-Ахед – 1:0.

Благодаря высокому месту в чемпионате, команда начала борьбу в плей-офф с полуфинала, где в непростой борьбе удалось пройти Сидней – 2:1 в гостях и 0:0 на своем поле. Клуб находится в шаге от защиты титула, но ожидается упорная борьба против серьезного соперника.

Мельбурн Виктори

Для Мельбурна неплохо сложился регулярный чемпионат, там команда финишировала третьей, при этом концовка была неудачной, ведь в трех противостояниях удалось набрать всего один балл.

В плей-офф команда стартовала с четвертьфинала, где в сложнейшем матче одолели в дерби Мельбурн Сити в серии пенальти, причем удалось сравнять счет только в конце встречи, играя в меньшинстве. Было все сложно и против Веллингтон Феникс в полуфинале – 0:0 дома и победа в овертайме 2:1 в гостях. Команде не откажешь в воле к победе, посмотрим, как будет в финале.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники играли дважды в этом сезоне, в первой встрече Сентрал Кост Маринерс были формально хозяевами, но игра прошла на нейтральном поле – 1:1, в домашнем матче Мельбурн уступил – 0:1.

В 5 из последних семи очных встреч команды не забивали больше двух голов.

Мельбурн не может обыграть соперника в трех матчах подряд.

Сентрал Коуст Маринерс – Мельбурн Виктори Прогноз

В данном противостоянии Сентрал Коуст Маринерс котируются небольшими фаворитами, так как играет на своей арене. Конечно, матч будет сложным, на кону чемпионство, поэтому соперники сыграют предельно осторожно. В такой битве мы не ждем результативного футбола, считаем рабочей ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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