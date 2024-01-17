Сенегал – Камерун прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 2.17 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сойдутся одни из претендентов на титул - сборные Сенегала и Камеруна. В первом туре камерунцы сенсационно потеряли очки, в то время как их оппоненты взяли три балла. Очная встреча грандов африканского футбола пройдет 19 января 2024 года.

Сенегал

В стартовой игре турнира сенегальцы играли против Гамбии и выиграли со счетом 3:0. В той встрече забивали Папе Гейе (4') и Ламин Камара (52', 86').

Сборная Сенегала выглядит очень мощно и еще до старта первенства баловала своих болельщиков уверенными результатами. Сенегальцы мало пропускают и при этом много забивают, что не может не радовать поклонников команды.

В случае победы Сенегал досрочно выйдет в плей-офф. В заключительном туре команда сыграет против Гвинеи.

Камерун

На старте турнира камерунцы играли против скромной Гвинеи и сенсационно добыли лишь одно очко – 1:1. Несмотря на то, что Камерун владел мячом 70% времени и нанес 13 ударов в створ, команда так и не смогла добиться желаемого результата.

Если Камерун проиграет, то он еще сохранит шансы на выход. Все будет зависеть от результата другого матча в группе.

В заключительном туре Камерун проведет встречу против команды Гамбии.

История противостояния

В прошлой очной встрече сенегальская команда победила со счетом 1:0.

Прогноз на матч Сенегал – Камерун

Камеруну нужна только победа и значит команда будет играть в атакующий футбол. Думаю, что здесь пройдет ставка обе забьют.

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